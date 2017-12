Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” a încheiat, cu un spectacol extraordinar, „O, ce veste minunată!”, manifestările cultural-religioase dedicate Crăciunului. Teatrul de Vară „Radu Beligan” a răsunat, vineri, 22 decembrie, de colinde şi cântece de Crăciun, de dansuri populare, de obiceiuri şi tradiţii specifice acestei mari sărbători a creştinătăţii, Naşterea Domnului Iisus Hristos. Moş Crăciun (actorul Matei Bogdan) şi Crăciuniţa (actriţa Gabriela Vrânceanu) au fost gazdele celor peste 1000 de băcăuani veniţi să întâmpine împreună Crăciunul, să asculte şi să cânte vechile colinde româneşti. În premieră, spectacolul a fost deschis de Grupul de copii „Juniorii Busuiocului”, cu „Steaua sus răsare” şi o horă mare. Unele dintre cele mai frumoase colinde au fost aduse pe scenă de preoţii Ionuţ Avram, Ciprian Ignat şi Ionuţ Ciobanu, acesta din urmă şi-a făcut debutul la Ansamblul „Busuiocul”, trei voci care au impresionat sala cu repertoriul lor, din care nu a lipsit „Vin colindătorii…” şi „Zăurel de zâuă”. După o absenţă de pe scenele băcăuane, Corul „Ateneu”, condus acum de prof. Gheorghe Gozar, a interpretat, cu superbele voci, cântece şi colinde de o mare frumuseţe, din care nu a lipsit „O, ce veste minunată!”, vers care a dat şi titlul spectacolului. Nu au lipsit Dubaşii şi fetele cu dubele, Capra mică şi Capra mare, Jocul toboşarilor, Căiuţii, organizatorii, Ansamblul „Busuiocul”, director Petre Vlase, şi Consiliul Judeţean, preşedinte Sorin Braşoveanu, prezent la spectacol, au oferit şi câteva surprize, Grupul de fete din Flămânzi (Botoşani), Grupul Folcloric „Mîndrele”, din Chişinău, condus de îndrăgita solistă Zinaida Bolboceanu, cu foarte frumoase colinde de peste Prut, „Flori de câmp”, al Ansamblului „Busuiocul”. Au primit aplauze, la scenă deschisă şi Georgiana Păduraru, Paula Florescu, Ana Dancă, Irina Sabău, Florin Popa, solistele ansamblului. O explozie de culoare, mişcare şi dans a venit pe scenă o dată cu intrarea Căiuţilor din Hlipiceni- Botoşani, dansatorii Ansamblului „Busuiocul”, cu suite de pe Văile Trotuşului şi Siretului. Au mai răspuns invitaţiei, Formaţiile corale din Pănceşti – Sascut şi Brusturoasa, cu minunate costume populare, pentru a doua oară fiind prezentă şi formaţia artistică „Resurecţio” din Moineşti. După Anul Nou şi Anul Vechi, spectatorii au fost sorcoviţi şi au primit colaci, împreună cu urarea de „Crăciun Fericit!”. 1 of 23 În încheiere, Petre Vlase, regizorul spectacolului, i-a invitat, ca în fiecare an, pe băcăuani, pe 27 decembrie, de la ora 10.00, în centrul Bacăului, la Parada obiceiurilor de iarnă, la care vor veni formaţii, alaiuri, pluguşoare, urşi, capre, cerbi etc., din Judeţul Bacău şi din alte localităţi din Moldova de Sus şi de Jos. 23 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.