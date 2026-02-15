COD GALBEN – Ninsori viscolite și strat de zăpadă

Interval de valabilitate: 15 februarie, ora 14:00 – 16 februarie, ora 08:00

În județele Botoșani și Iași, în zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău, precum și în zona montană a județelor Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea și Covasna, temporar va ninge viscolit.

Se va depune strat de zăpadă cu grosimi medii de 5–15 cm, iar vizibilitatea va fi redusă. Vântul va sufla cu viteze la rafală de 50–60 km/h, iar izolat se vor atinge 70–80 km/h.

Autoritățile recomandă populației să urmărească actualizările oficiale, să evite deplasările în zonele afectate de viscol și să adopte măsuri de precauție în condiții de carosabil umed, alunecos sau acoperit de zăpadă.

Precipitații moderate, ninsori la munte și răcire accentuată

Administrația Națională de Meteorologie informează că, până pe 16 februarie, ora 08:00, vor fi înregistrate fenomene meteorologice specifice sezonului rece, ce vor afecta cea mai mare parte a țării.

În intervalul menționat, temporar vor fi precipitații în general moderate cantitativ, cu acumulări de 10–15 l/mp și izolat 20–30 l/mp.

Precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie, însă la munte treptat vor predomina ninsorile. Se va depune strat nou de zăpadă, în special la altitudini de peste 1500 m, cu grosimi de 10–15 cm și izolat în jurul a 20 cm.

Pe parcursul zilei de duminică, 15 februarie, precum și în noaptea de duminică spre luni (15/16 februarie), se vor semnala ninsori și lapoviță în Moldova și local în Transilvania, Maramureș și Dealurile de Vest. În aceste regiuni se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 5–8 cm. Pe alocuri se va forma ghețuș.

Vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40–60 km/h.

De asemenea, vremea se va răci accentuat începând de duminică (15 februarie), inițial în jumătatea de nord a țării, apoi și în restul teritoriului.