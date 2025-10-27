luni, 27 octombrie 2025
Claudiu Târziu, singurul lider politic prezent la sfințirea Catedralei Naționale alături de popor

Președintele Acțiunii Conservatoare, europarlamentarul Claudiu Târziu, însoțit de conducerea partidului, între care deputatul Robert Alecu și eurodeputatul Șerban Dimitrie Sturdza, alături de aproximativ 300 de militanți, a fost singurul lider politic prezent la slujba de sfințire a Catedralei Naționale în stradă, alături de credincioși.

Târziu a explicat alegerea sa prin dorința de a fi aproape de românii simpli și curați, evitând să participe la ceremonie alături de personalități publice pe care le consideră vinovate de „hulirea și prigonirea Bisericii” sau de gestionarea deficitară a interesului național.

„Nu trebuie să alimentăm confuzia de valori la o sărbătoare de o asemenea importanță. Mi s-a părut inadmisibil să creditez, prin prezența mea, figuri publice corupte sau persoane care au dus campanii împotriva credinței, a Bisericii Ortodoxe Române și a construirii Catedralei Mântuirii Neamului.

Bucuria de a fi în mijlocul poporului a fost imensă, iar emoția Sfintei Liturghii și a sfințirii picturii Catedralei s-a simțit mai bine din stradă. Sunt fericit că am fost de față la acest act istoric”, a declarat Claudiu Târziu.

Evenimentul a fost urmărit de mii de credincioși și marchează un moment simbolic pentru viața religioasă și culturală a României, Catedrala Națională devenind astfel un punct central de atracție pentru întreaga societate.

