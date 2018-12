La data de 24 decembrie a.c., o patrulă de poliţie din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, a depistat în flagrant, un conducător auto în vârstă de 40 de ani, din comuna Dofteana, care conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

La data de 25 decembrie a.c., o patrulă de poliţie din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău a depistat în flagrant, un conducător auto în vârstă de 27 de ani, din comuna Balcani, care conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

La data de 26 decembrie a.c., o patrulă mixtă formată din poliţist şi jandarm, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, au depistat în flagrant, un tânăr de 29 de ani, din comuna Răcăciuni, care conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, însă a refuzat recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, poliţiştii au stabilit că tânărul în cauză avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul cu permisul suspendat şi refuzul de prelevare de mostre biologice de sânge.

La data de 27 decembrie a.c., poliţiştii rutieri, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, pe DN 2 au depistat în flagrant, pe raza localităţii Nicolae Bălcescu, un bărbat de 41 de ani, din judeţul Neamţ, care conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a refuzat testarea cu aparatul alcooltest Drager şi recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, poliţiştii au stabilit că bărbatul în cauză avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul cu permisul suspendat şi refuzul de prelevare de mostre biologice de sânge.