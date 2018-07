La data de 22 iulie a.c., în jurul orei 02.00, poliţişti din Slănic Moldova au depistat un tânăr de 23 de ani, din comuna Târgu Trotuş, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,02mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La aceeaşi dată a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Răcăciuni au depistat un tânăr de 23 de ani, din comuna Sascut, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 119 A din localitate, sub influenţa alcoolului.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Poliţiştii moineşteni au depistat un bărbat de 30 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Mihai Eminescu, sub influenţa alcoolului.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 22 iulie a.c., în jurul orei 21.00 poliţiştii de la Postul de Poliţie Sănduleni au depistat un bărbat de 32 de ani, din Slănic Moldova, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcolului.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat la Spitalul Municipal Oneşti mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.