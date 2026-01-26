Centrele militare pot chema recruții și rezerviștii de până la trei ori pe an. Ce prevede noua lege a apărării

Regulile privind evidența și chemarea cetățenilor cu obligații militare au fost modificate la începutul acestui an, odată cu intrarea în vigoare a unei noi legi care schimbă cadrul legal al pregătirii populației pentru apărare. Noile prevederi extind atribuțiile centrelor militare și lărgesc categoriile de persoane aflate în evidența acestora.

Începând cu 12 ianuarie 2026, Legea nr. 5/2026 a adus modificări și completări importante legislației existente, respectiv Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.

Chemări mai frecvente la centrele militare

Una dintre cele mai relevante schimbări vizează frecvența cu care pot fi chemați la centrele militare cetățenii încorporabili, recruții și rezerviștii. Conform noilor reguli, aceste categorii pot fi convocate de până la trei ori pe an, în scopul clarificării situației militare.

Anterior, legislația permitea o singură chemare anuală, strict pentru actualizarea sau verificarea datelor legate de statutul militar. Noua formulare oferă centrelor militare mai multă flexibilitate administrativă, dar presupune și obligații suplimentare pentru persoanele aflate în evidență.

Obligații pentru românii aflați temporar în străinătate

Legea introduce și prevederi care îi vizează pe cetățenii români plecați temporar în afara țării. În anumite situații, aceștia vor fi obligați să se prezinte la centrele militare din România, pentru clarificarea situației lor militare, chiar dacă nu au domiciliul stabil în țară pe perioada respectivă.

Pregătire militară voluntară, contra cost

Un alt element de noutate este introducerea posibilității de pregătire militară de bază la cerere, deschisă atât bărbaților, cât și femeilor. Programul va avea o durată de patru luni, iar persoanele care îl finalizează vor primi o sumă de peste 25.000 de lei, potrivit noilor reglementări.

Această măsură are ca scop stimularea participării voluntare la instruirea militară și crearea unei rezerve mai largi de personal pregătit.

Extinderea evidenței militare

Totodată, Legea nr. 5/2026 prevede extinderea categoriilor de cetățeni români care trebuie luați în evidența centrelor militare. Astfel, mai multe persoane vor intra sub incidența procedurilor de evidență, actualizare a datelor și, după caz, convocare.

Prin aceste modificări, autoritățile urmăresc adaptarea sistemului de pregătire pentru apărare la noile realități de securitate și la mobilitatea crescută a populației.