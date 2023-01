Cele mai sigure site-uri cu jocuri de noroc online în România

Ghid util: cum să identifici cele mai sigure cazinouri online în România





Nu-ți paria niciodată banii în cazinouri obscure, pentru că este mai mult decât probabil că vei fi păcălit și jecmănit. Pariul la jocuri de noroc online este o chestiune de distracție, nu de investigație, așadar îți recomandăm noi unde să joci în România la cele mai bune site-uri de jocuri de noroc online revizuit de experții Inselatie.ro .

Cazinouri online sigure și legale din România pentru 2023

Cazinourile pe care le găsești în recomandarea noastră au fost deja testate de experți. În acest material vom vorbi în detaliu despre cinci dintre aceste cazinouri, exemple elocvente de platforme excelent elaborate, foarte sigure, ușor de navigat și care au rată mare de plată către jucători.

1. Mr Bit Casino – Cel mai nou cel mai bun cazinou online

2. PokerStars Casino – Top cazinou de poker din România

3. 888casino – Cel mai sigur cazinou online românesc

4. Winbet Casino – Bonus de cazinou de top din România

5. MagicJackpot Casino – Cel mai bun cazinou cu sloturi din România

Cum îți dai seama că ești pe un site de jocuri ilegal?

Din 2010, când a fost reglementat domeniul jocurilor de noroc, pe piața online au fost depistate și închise 1.393 de site-uri care promovau ilegal jocurile de noroc pe bani. Acestea nu aveau licență de funcționare. Jucătorii plăteau pentru a paria, însă câștigurile nu erau rambursate, astfel jucătorii erau pur și simplu înșelați.

Cel mai simplu mod prin care poți verifica legalitatea site-ului de jocuri de noroc online este prin numărul licenței de funcționare. Dacă numărul licenței de funcționare nu este afișat pe site, sau dacă nu poate fi verificat pe ONJN, atunci platforma nu este legală. Lipsa elementului de securitate al URL-ului sau structura nefuncțională sunt alte elementele de îngrijorare, la fel și oferta sărăcăcioasă de jocuri de noroc.

Caracteristicile de bază cele mai bune site-uri de jocuri de noroc România

Cazinourile cu jocuri de noroc online care au recomandarea noastră sunt cele mai bune din România. Aceste platforme au fost deja atent analizate, și-ți garantăm că nu vei fii înșelat, în aceste cazinouri pariezi la sigur. Pentru liniștea ta, atunci când deschizi un cazinou online, urmărește atent câteva caracteristici care-ți garantează că platforma este sigură:

1. La baza paginii de cazinou este afișat numărul de licență emis de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc . Copiază numărul, verifică-l pe site-ul autorității.

2. URL-ul cu numele site-ului are în dreptul lui celebrul lăcățel care indică faptul că platforma este securizată. Click pe lacăt, apoi pe connection is secure, și verifice certificatul de securitate.

3. Oferta de jocuri este variată. Cazinourile licențiate în general oferă mai mult decât păcănele online. Pot fi și site-uri doar cu jocuri de sloturi, dar cu siguranță nu sunt în topul cazinourilor.

4. Permit accesul utilizatorului pentru jocul cu bani reali, doar în baza unui cont real, cu username și parolă. Ulterior, în 30 de zile se cere validarea contului cel puțin cu actul de identitate.

5. Metode de plată sigure, de notorietate și diversificate. Un cazinou sigur va pune la dispoziția clienților posibilitatea plății cu cardul, cash sau prin intermediul portofelelor electronice.

6. Asistență asigurată pentru clientul cazinoului. Nu este admisibil ca un cazinou online să nu aibă disponibil un număr de telefon, număr de WhatsApp, chat sau email la care comunicare să fie disponibilă cel puțin pe timpul zilei.

Ca să-ți faci lista cu cele mai bune site-uri de jocuri de noroc România, trebuie să fii dedicat și să investești timp. Dacă nu-l ai la dispoziție, poți citi recenziile de la afiliați dar și aici trebuie să alegi numai dintre cei care dețin licență ONJN pentru a promova jocurile de noroc. Așa vei știi că informațiile sunt actualizate și corecte.

Mr Bit Casino – cazinoul cu număr record de păcănele online

Mr Bit Casino este pe piața online din 2022 și este unul din cele mai bune site-uri de jocuri de noroc din România. Are peste 2.500 de jocuri de noroc, majoritatea jocuri de păcănele. Funcționează sub licența acordată de ONJN, și are în ofertă sloturi interesante, jocuri de masă cu dealer live. Poți să joci la cele mai bune titluri de la furnizori de top, inclusiv nume mari precum EGT, Microgaming, Nolimit City, Play’n GO, iSoftBet. Este furnizor exclusiv pentru Push Gaming.

Platforma cu cele mai bune jocuri online este disponibilă și sub forma unei aplicații pentru Android, poate fi descărcată pe telefonul mobil, iar elementele de siguranță acționează similar. Atât din browser, cât și pe mobil, site-ul de cazinou are un design uimitor, interfață ușor de utilizat, o mulțime de metode bancare securizate convenabile pentru jucătorii români. Mr Bit poate deveni cel mai bun loc de jocuri de noroc pentru fiecare pasionat de jocuri de noroc.

Jucătorii pasionați, care investesc resurse serioase în jocul de noroc online, au posibilitatea de a accesa bonusul de bun-venit al cazinoului. Banii oferiți prin bonusul pus la bătaie de cazinou ajută clientul pe parcursul primelor trei depuneri. La prima depunere se oferă un bonus de 100% până la 1.000 RON + 200 rotiri gratuite, la al doilea depozit se oferă un bonus de 75% până la 500 RON + 100 rotiri gratuite.

La a treia depunere 75% până la 1.000 RON + 100 rotiri gratuite, plus 100 rotiri gratuite pentru verificarea contului. Dacă accesezi bonusul pe site-uri de jocuri online neapărat accesează Termenii și condițiile de rulaj pentru bonusuri. Bonusul de bun venit pare foarte atrăgător, dar acest tip de bonus nu este neapărat gândit pentru jucătorii ocazionali, ci este un adresat jucătorilor care rulează mult.

Punct forte pentru Mr Bit Casino

Numărul mare de titluri de sloturi online, este punctul forte pentru Mr Bit Casino, datorită parteneriatelor cu cei mai buni producători de software online. Varietatea titlurilor pornește de la simple sloturi cu fructe la jocuri cu grafică fabuloasă și efecte speciale. Cele mai bune jocuri online de pe Mr Bit au mecanisme de joc care variază de la o configurație cu 3 role cu câteva linii de plată până la Clustere cu simboluri care cad în avalanșă.

Principalele funcții ale sloturilor de la Mr Bit Casino:

 Sloturi cu joc bonus

 Jocuri de noroc cu speciale

 Păcănele cu re-spins și rotiri gratuite

 Niveluri diferite de volatilitate, de la scăzut la extrem de ridicat.

 RTP ridicat, care depășește în medie 96%.

Mr Bit folosește un algoritm inteligent pentru a genera selecții personalizate de sloturi populare disponibile jucătorilor înregistrați. În plus, majoritatea sloturilor sunt jocuri bazate pe HTML5 compatibile cu toate dispozitivele mobile populare, astfel încât să poată fi jucate din mers. Mr Bit oferă, de asemenea, multe versiuni diferite de jocuri de cărți.

Pokerstars Casino – cazinoul jucătorilor care pariază la mese

Jocurile clasice la masa de joc nu se vor demoda niciodată. Sunt jocuri care au atras interesul personalităților de calibru de-a lungul istoriei, au fost subiect de filme și romane. O variantă excelentă pentru cele mai bune jocuri online de masă este Pokerstars Casino, unde găsești jocuri clasice de cărți și de masă cum ar fi Baccarat, variante de Poker de cazinou, inclusiv jocuri pe care nu le găsești în altă parte, cum ar fi Ace and Eights.

Nici la capitolul sloturi cazinoul nu stă rău deloc. Are peste 600 de titluri în ofertă, inclusiv jocuri ultra-moderne pline cu funcții bonus, pe care nu le poți găsi decât în cele mai bune site-uri de jocuri de noroc din România. Mese de cazinou live sunt furnizate de Evolution – cel mai apreciat furnizor de pe piață, care oferă experiența autentică de cazinou live.

De la Ruletă live la Blackjack, variante de Poker, jocurile online de cazinou live sunt disponibile la mize diferite, foarte accesibile. Dealerii sunt profesioniști, iar mesele sunt numeroase, nu există posibilitatea de a nu găsi un loc liber la o masă de joc. Accesul la mesele de joc se face doar după înregistrare. Pentru că are o politică strictă de verificare a clienților, nu există pericolul ca minorii să își facă un cont personal și să joace.

Punct forte pentru Pokerstars Casino

Atuul acestui cazinou, care-l diferențiază de alte site-uri de jocuri online este faptul că pe platforma de cazinou poți să accesezi și <strong>secțiunea de Poker</strong>. Jucătorii de poker au la dispoziție o platformă excelentă, cu bonusuri de invidiat și condiții excelente de joc. Aplicația pentru Poker se poate descărca și pe telefon, iar în câteva minute poți juca cu competitori din toată lumea.

Principalele beneficii ale platformei de Poker

 Platforma are sisteme extrem de elaborate de siguranță,

 Retragerile câștigurilor sunt rapide, accesul la bani se face în orice moment,

 Banii jucătorilor sunt păstrați în conturi separate, în perfectă siguranță,

 Limitele de depozit ușor de selectat, în funcție de buget,

 Serviciul este complet licențiat și reglementat.

888Casino – servicii la standarde superioare

Site-ul online 888casino poate părea elitist, și nu este tocmai greșit să spunem așa pentru că administratorii țin foarte tare la etichetă. Cazinoul nu oferă cele mai multe jocuri ca număr, dar selecția este foarte bine realizată din punct de vedere al temelor, caracteristici, exclusivitate și funcții bonus. Primează jocurile cu funcții bonus și Jackpoturi, achiziționate strict de la cei mai cunoscuți furnizori din lume.

Platforma 888casino este foarte bine structurată, aerisită, ușor de manevrat fie că o accesezi de pe laptop cu mouse-ul sau de pe telefon folosindu-te de degete. Îți recomandăm cu încredere să instalezi aplicația pe mobil pentru că este una dintre cele mai bune de pe piață, se încarcă repede, nu se blochează, este bine sistematizată.

Un lucru inteligent este delimitarea în trei site-uri diferite: 888casino, 888sport și 888poker, astfel clienții sunt focusați strict pe jocurile pe care le preferă. Site-urile 888 au aspect distinctiv, toate imaginile sunt aranjate pe un fond închis la culoare iar funcțiile și meniul site-ului sunt amplasate în partea stângă a ecranului.

Punct forte pentru 888casino

Un lucru care ne place mult la 888casino sunt jocurile de noroc pe bani cu titlu exclusiv. Site-ul de cazinou are o serie de sloturi exclusive, pe care nu le poți juca în altă parte. Sunt sloturi cu teme foarte populare, caracteristici speciale, în trending, cu Jackpoturi uriașe și posibilitatea de a cumpăra speciale sau bonusuri. Nu doar titlurile de sloturi au exclusivitate.

Principalele beneficii ale platformei 888casino

 Jocuri de păcănele exclusive cu Jackpot

 Jocuri de Blackjack cu variații exclusive

 Variații exclusive de Ruletă americană, franceză, europeană

 Șapte jocuri de Videopoker disponibile doar la 888casino

Winbet Casino – cazinoul cu bonus complet

Winbet este cazinoul sloturilor cu Jackpot, asta nu poate să conteste nimeni! Cum deschizi pagina de cazinou a site-ului de jocuri de noroc online privirea îți este captivată de oferta de jocuri de păcănele cu Jackpot. Pentru cei curajoși și foarte ambițioși sunt disponibile turnee la sloturile cu Jackpot.

Winbet Casino are cele mai multe jocuri 7777, cele mai multe oferte la jocurile cu Jackpot progresiv, rată de plată excelentă la sloturi, un bonus Happy Hour în rotiri gratuite la cele mai cunoscute jocuri de păcănele. Winbet nu este cunoscut doar pentru secțiunea de sloturi ci și pentru ofertele la Pariuri Sportive și mesele de pariuri live. Și bonusul este formulat în așa fel încât să motiveze orice jucător.

Cazinoul Winbet Casino are cel mai complet bonus de bun venit. Site-ul de jocuri online oferă un bonus în bani, rotiri gratuite, pariuri gratuite la Sport dar și pariuri gratuite la mesele live. Cu siguranță acest tip de pachet bonus este unic, foarte ofertant pentru jucătorii pasionați, care petrec mult în cazinou, și depun în general sume mari.

Ce primești la bonusul de bun venit Winbet

 până la 5.000 RON Bonus pentru primele 3 depuneri

 50 RON pariu gratuit la Sport, fără rulaj

 50 RON pariu gratuit pentru toate jocurile Live Casino, fără rulaj

 200 de rotiri gratuite de 0,2 RON pentru EGT Digital Versailles Gold, fără rulaj

MagicJackpot Casino – cazinoul rotirilor gratuite

Acest site de jocuri de noroc online are peste 900 de jocuri de păcănele și mese cu dealer live casino. Întâmpină clienții fideli cu Wheel of Magic la care poți să rotești pentru șansa la rotiri gratuite, bonusuri sau mega Jackpot. Sună bine, dar nu este singurul beneficiu pe care-l primești dacă îți faci cont la MagicJackpot. În afara bonusului de bun venit poți accesa alte trei tipuri diferite de bonusuri cu rotiri gratuite.

Rotirile gratuite la sloturi sunt cele mai râvnite tipuri de bonusuri ale jucătorilor, iar MagicJackpot știe exact acest lucru. A formulat un pachet consistent pentru bonusul de bun venit, 600 de rotiri gratuite. Bonusul poate fi revendicat la o primă depunere de 50 RON. Termenii și condițiile de accesare a celor trei tipuri de sunt acceptabili și implică rulajul banilor depuși plus bonus.

Sute de rotiri gratuite în bonusurile de la MagicJackpot

 Prima depunere: 200 rotiri gratuite la Shining Crown, oferite consecutiv, câte 40 pe zi! + 200 rotiri gratuite la Burning Hot, oferite instant după verificarea contului și prima depunere! 100% bonus: faci o primă depunere iar cazinoul egalează suma până la 900 RON.

 A doua depunere: 100 rotiri gratuite la Shining Crown, oferite instant pentru a doua depunere. 50% bonus: faci o a doua depunere în cont iar cazinoul îți oferă 50% bonus din suma maximă de 600 RON.

 A treia depunere: 100 rotiri gratuite la Shining Crown, oferite instant. Bonus 50%: la a treia depunere în cont, cazinoul oferă 50% Bonus din suma maximă de 500 RON.

Metode de plată pentru cele mai bune site-uri de jocuri de noroc din România

Dacă ești client al site-urilor de cazinou online un alt sistem de referință care creditează siguranța pentru jucător este varietatea metodelor de depunere a banilor. Un cazinou trebuie să ofere diversitate și să dea posibilitatea clientului să aleagă cea mai bună și mai eficientă metodă de plată pentru el. Cărțile de credit stau în topul preferințelor când vine vorba de alimentarea conturilor de jucător.

O metodă preferată și solicitată în ultimul timp de jucători este și depunerea cash sau cea prin intermediul stațiilor de plată, unde nu este nevoie de un transfer bancar. Retragerile se fac în majoritatea cazinourilor prin intermediul cărților de credit, dar sunt și cazinouri care permit și alte metode.

Metode de plată disponibile în top 5 site-uri de jocuri online

 Cărți de credit: Visa, Mastercard, Maestro

 Portofele electronice: Skrill, Netteler

 Plată la stații de încărcare: Paysafecard

 Plată iSO: Apple Pay

 Plată cash: CashPay, TopPay

Limite de pariere și taxe la jocuri de noroc online

Printre cazinourile propuse de noi, care se află în topul celor mai bune site-uri de jocuri de noroc din România, avem cu precădere platforme care se adresează jucătorilor pe mize mari. În niciun caz nu se pune problema excluderii jucătorilor care joacă pe mize mici. De la sloturi până la mesele live, limitele de pariere sunt variabile și deschise oricărui tip de jucător, însă aceste cazinouri nu sunt platforme pe care să te gândești că joci doar câte puțin, să faci economie.

Sunt două tipuri de taxe care se aplică obligatoriu la jocurile de noroc pe bani. Taxele sunt impuse de bugetul de stat, nu de cazinou, și se opresc la sursă, adică în momentul alimentării sau retragerii banilor din cont. Se plătește o taxă de 2% la depunerea banilor și una de 3% la retragerea banilor, când suma retrasă este sub 10.000 RON.

Reglementările legale generale

Jocurile de noroc pe bani sunt accesibile doar persoanelor majore. La deschiderea unui cont ai nevoie doar de un nume, user, parolă și o adresă de mail. Clienții au la dispoziție 30 de zile pentru a-și valida contul. Această regulă este valabilă pentru toate platformele de jocuri de noroc. Fără validare, contul va fi blocat și se va debloca doar în momentul în care se dovedește identitatea jucătorului prin încărcarea unui act de identitate și, la nevoie, a unei facturi de întreținere de la domiciliu.

Toate jocurile din oferta cazinourilor menționate sunt testate RNG și dețin certificate furnizate de autorități terțe, cum ar fi eCOGRA sau iTechLabs. Aceste companii sunt responsabile pentru verificarea corectitudinii jocurilor de pe site-urile de jocuri de noroc online prin testarea procentelor de returnare la jucător (RTP). Sistemele împotriva dependenței de jocuri de noroc sunt disponibile în toate cazinourile recomandate, și constă în posibilitatea impunerii limitelor de pariere.

Întrebări frecvente

Vrei să știi care sunt cele mai bune site-uri de jocuri de noroc România, care-ți oferă siguranță și servicii de calitate? Răspundem noi pe scurt acestor întrebări, iar argumentele elaborate le găsești în articolul nostru despre cazinourile online cu rată mare de încredere din partea clienților.

1️⃣ Care sunt caracteristicile obligatorii ale unui cazinou sigur?

Un cazinou sigur și legal trebuie să respecte o serie de caracteristici obligatorii de siguranță. Printre acestea se numără: licența de funcționare, jocurile acreditate, metode de plată sigre, cont de client securizat, dar mai sunt și altele, pe care le găsești detaliate în articol.

2️⃣ Care este cazinoul cu cele mai multe jocuri de noroc online?

Recomandăm doar cazinouri licențiate, cu servicii de top, care-și respectă clienții, deci toate cazinourile recomandate de noi îndeplinesc aceste condiții. La capitolul cele mai multe jocuri de noroc primează MrBit. Acesta are peste 2.500 de jocuri în ofertă.

3️⃣ Care sunt metodele de plată sigure pentru site-urile de noroc?

Cele mai des folosite metode de plată în cazinourile sigure sunt cărțile de credit și debit, dar nu sunt singurele metode de plată sigure pentru cazinouri. Vezi lista metodelor de plată acceptate în cazinourile recomandate în articol și alege înțelept.

4️⃣ Ce taxe legale se aplică în cazinourile online?

Orice cazinou legal plătește taxe la stat și nici utilizatorii nu sunt scutiți. Jucătorii plătesc taxele la sursă, la depunere sau retragerea banilor, iar banii colectați ajung la bugetul de stat. Vezi în articol ce taxe legale se aplică în cazinourile online.

5️⃣ Care sunt reglementările legale de bază în cazinouri online

Există câteva norme pe care niciun cazinou care desfășoară un business legal nu le încalcă. Principalele reglemetări legale în cazinouri online se referă la vârsta minimă de pariere, corectitudinea aparatelor și prevenirea dependenței de jocuri de noroc.