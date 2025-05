Ce trebuie să știi dacă îți cumperi o mașină prin Programul Rabla 2025. Poți rămâne fără autoturism!

Românii care își doresc să își achiziționeze o mașină nouă cu sprijin financiar de la stat, prin Programul Rabla 2025, trebuie să fie atenți nu doar la condițiile de eligibilitate, ci și la obligațiile care le revin după ce obțin finanțarea. Nerespectarea acestor obligații atrage sancțiuni dure, inclusiv returnarea sumelor primite de la stat.

Noul Ghid Rabla 2025, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 1.231/2025, introduce reguli clare privind perioada de monitorizare a beneficiarilor — adică perioada de 18 luni de după achiziționarea autovehiculului nou. În acest interval, beneficiarii au obligații ferme, iar nerespectarea lor poate duce la pierderea sprijinului financiar, scrie avocatnet.ro.

Înmatricularea pe numele beneficiarului este obligatorie

Una dintre condițiile esențiale este înmatricularea permanentă a mașinii pe numele beneficiarului, la o autoritate competentă din România. În cazul achizițiilor prin leasing, această înmatriculare se face la finalul perioadei contractuale.

Această măsură urmărește să evite abuzurile și să se asigure că mașinile rămân în posesia reală a celor care primesc sprijinul, nu sunt înstrăinate rapid sau utilizate în scopuri speculative.

Interdicție totală de vânzare timp de 18 luni

Beneficiarii nu au voie să vândă mașina cumpărată prin Rabla timp de cel puțin 18 luni de la data facturii. Această regulă este valabilă indiferent dacă mașina a fost achiziționată cu bani proprii sau în leasing. Nu există excepții. Încălcarea acestei interdicții duce automat la pierderea sprijinului și obligația de returnare a fondurilor.

Mașina se pierde? Banii se întorc sau… se reinvestește

În cazul în care autovehiculul este implicat într-un accident și este declarat daună totală, sau este supus unor proceduri legale de executare, recuperare sau valorificare, beneficiarul este obligat fie să returneze întreaga sumă primită prin program, fie să cumpere un alt autovehicul nou de la un dealer validat.

Această prevedere protejează fondurile publice și descurajează folosirea superficială sau iresponsabilă a sprijinului oferit de stat.

Autocolantul Rabla: obligatoriu și vizibil

Un detaliu mai puțin cunoscut, dar obligatoriu, este păstrarea și întreținerea autocolantului oficial al programului Rabla, aplicat pe luneta mașinii de către producător. Acesta dovedește participarea la program și trebuie să fie vizibil, fără a afecta vizibilitatea legală în trafic.

Ghid unic pentru perioada 2025–2030

Începând cu anul 2025, Programul Rabla nu mai are ghiduri separate pentru Rabla Clasic și Rabla Plus. Toate regulile sunt reunite într-un ghid unic, aplicabil pentru întreaga perioadă 2025–2030. Această măsură are scopul de a simplifica accesul la informații și de a uniformiza condițiile pentru toți beneficiarii.

Concluzie: Achiziționarea unei mașini prin Programul Rabla este o oportunitate excelentă pentru cei care doresc să își înnoiască autoturismul cu sprijin de la stat. Însă această oportunitate vine la pachet cu responsabilități clare. Înainte de a aplica, este important să cunoști toate obligațiile din perioada de monitorizare pentru a evita eventualele sancțiuni. Un pas greșit poate însemna returnarea întregii finanțări.