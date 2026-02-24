Ce lucrări poți face la casă fără autorizație de construire. Ce spune legea și când riști amenzi de până la 100.000 de lei

În mod normal, orice lucrare de construcție sau demolare trebuie realizată în baza unei autorizații de construire, document emis de primăria în raza căreia se află imobilul. Această regulă este stabilită de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, una dintre cele mai importante reglementări din domeniul urbanismului.

Totuși, legea prevede și o serie de excepții. Există lucrări care pot fi executate fără autorizație de construire sau de desființare, cu condiția esențială ca acestea să nu modifice structura de rezistență a clădirii și nici aspectul arhitectural al acesteia, scrie avocatnet.ro.

Reparații și lucrări interioare

Printre cele mai frecvente intervenții care pot fi realizate fără autorizație se numără lucrările de întreținere sau reparațiile interioare.

Astfel, proprietarii pot efectua fără autorizație:

reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară ;

tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare ;

înlocuirea sau repararea pardoselilor interioare ;

reparații la instalațiile interioare ale locuinței;

reparații sau înlocuiri de sobe și coșuri de fum , cu păstrarea formei și materialelor;

modificări de compartimentare nestructurală, realizate din materiale ușoare și demontabile.

De asemenea, se pot face lucrări de înlocuire a tâmplăriei exterioare, dacă sunt păstrate dimensiunile și forma golurilor existente, chiar dacă se schimbă materialul (de exemplu, trecerea de la lemn la PVC).

Lucrări la acoperiș și la exteriorul clădirii

Și anumite lucrări exterioare pot fi realizate fără autorizație, dacă nu modifică forma sau arhitectura clădirii.

Legea permite, de exemplu:

reparații la acoperișuri, învelitori sau terase , fără schimbarea formei;

reparații la tencuieli, zugrăveli sau finisaje exterioare , dacă nu se modifică elementele de fațadă și culoarea clădirii;

reparații la împrejmuiri , cu condiția să fie păstrate forma și materialele;

reparații la trotuare, scări de acces, terase exterioare sau ziduri de sprijin.

În cazul locuințelor individuale de maximum trei niveluri, sunt permise și lucrări de reabilitare energetică a anvelopei sau acoperișului, atâta timp cât nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia.

Instalații și echipamente moderne

Fără autorizație de construire pot fi instalate și unele echipamente moderne pentru locuințe.

Printre acestea se numără:

sisteme locale de încălzire și preparare a apei calde ;

aparate de aer condiționat ;

sisteme individuale de contorizare a consumurilor de utilități ;

panouri fotovoltaice sau solare pentru consumul casnic, cu notificarea prealabilă a primăriei.

Tot în această categorie intră și reparațiile la branșamentele și racordurile de utilități realizate în limitele proprietății.

Alte lucrări permise fără autorizație

Legea mai prevede că pot fi realizate fără autorizație și alte tipuri de intervenții, precum:

amplasarea de tonete pentru presă, cărți sau flori , de maximum 12 metri pătrați;

instalarea de echipamente automate pentru colectarea ambalajelor din sistemul de garanție-returnare;

amplasarea unor structuri ușoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport sau pentru evenimente;

lucrări de împădurire sau plantare a perdelelor forestiere ;

construcții funerare în cimitire, cu avizul administrației;

unele lucrări de întreținere la infrastructura de transport sau la sistemele de apărare împotriva inundațiilor.

De asemenea, anumite intervenții sunt permise fără autorizație chiar și în zonele protejate, dacă nu afectează aspectul sau structura clădirilor și dacă nu este vorba despre monumente istorice.

Amenzi mari pentru lucrările ilegale

Chiar dacă lista lucrărilor exceptate este destul de largă, autoritățile atrag atenția că orice intervenție care depășește aceste limite trebuie autorizată.

Executarea sau demolarea unei construcții fără autorizație poate atrage amenzi de până la 100.000 de lei, iar în unele situații proprietarul poate fi obligat chiar să readucă imobilul la starea inițială sau să demoleze lucrările realizate ilegal.

Din acest motiv, specialiștii în urbanism recomandă ca înainte de orice lucrare mai amplă proprietarii să se informeze la primărie sau la un arhitect, pentru a evita sancțiunile și eventualele probleme juridice.