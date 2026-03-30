Ce exportă și ce importă județul Bacău: comerț exterior de peste 2,45 miliarde euro în primele 11 luni din 2025

Comerțul exterior al județului Bacău a depășit 2,45 miliarde de euro în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, potrivit datelor publicate de Direcția Județeană de Statistică. Economia locală continuă să fie puternic conectată la piețele externe, însă balanța comercială rămâne negativă, importurile fiind semnificativ mai mari decât exporturile.

Exporturi de aproape un miliard de euro

În primele 11 luni din 2025, firmele din județul Bacău au realizat exporturi în valoare de aproximativ 944,4 milioane de euro, în timp ce importurile au ajuns la circa 1,507 miliarde de euro.

Diferența dintre cele două fluxuri comerciale a generat un deficit comercial de aproximativ 563 milioane de euro.

Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi a fost de 62,6%, ceea ce arată că economia județului depinde în continuare într-o măsură importantă de produse și materii prime aduse din exterior.

Ce exportă cel mai mult Bacăul

Structura exporturilor indică o economie locală dominată de industria prelucrătoare și de sectoarele cu valoare adăugată industrială.

Cele mai mari exporturi provin din:

Materiale plastice, cauciuc și articole din acestea – aproximativ 104,4 milioane euro

– aproximativ Produse din lemn și împletituri din nuiele – circa 104 milioane euro

– circa Mijloace de transport – peste 101 milioane euro

– peste Produse ale industriei chimice și conexe – aproximativ 110 milioane euro

– aproximativ Mașini, aparate și echipamente electrice – aproximativ 118 milioane euro

Valori importante apar și la materiale textile, cu exporturi de aproape 186 milioane euro, ceea ce confirmă rolul industriei textile în economia județului.

Pe anumite segmente, exporturile sunt chiar mai mari decât importurile. De exemplu:

produsele din lemn generează un excedent de aproape 40 milioane euro

generează un excedent de aproape materialele textile aduc un surplus comercial de peste 90 milioane euro

aduc un surplus comercial de peste mijloacele de transport au un excedent de aproximativ 31 milioane euro

Ce importă județul Bacău

Importurile sunt dominate de produse industriale și echipamente utilizate în procesele de producție.

Cele mai mari volume importate sunt:

Mașini, aparate și echipamente electrice – aproximativ 249,9 milioane euro

– aproximativ Metale comune și articole din acestea – aproximativ 449,4 milioane euro

– aproximativ Materiale plastice și cauciuc – aproximativ 98,1 milioane euro

– aproximativ Produse chimice – peste 83,5 milioane euro

– peste Articole din piatră, ciment, ceramică sau sticlă – aproape 87,4 milioane euro

De asemenea, importuri importante se înregistrează la produse vegetale, alimente și băuturi, precum și la produse textile.

Domeniile cu cele mai mari deficite comerciale

Cele mai mari dezechilibre apar în sectoarele industriale unde producția locală nu acoperă cererea firmelor din județ.

Printre domeniile cu deficit comercial semnificativ se numără:

metalele comune – deficit de aproximativ 426 milioane euro

– deficit de aproximativ mașini și echipamente electrice – deficit de peste 131 milioane euro

– deficit de peste articole din piatră, ciment sau ceramică – deficit de peste 86 milioane euro

Aceste cifre indică faptul că multe companii locale depind de importul de materiale și echipamente pentru producție.

Evoluția față de 2024

Comparativ cu primele 11 luni din 2024, exporturile din județul Bacău au înregistrat o creștere de aproximativ 4,3%, în timp ce importurile au crescut mai rapid, cu circa 7,3%.

Această evoluție a dus la adâncirea deficitului comercial, chiar dacă volumul total al comerțului exterior a crescut.

La nivel național, comerțul exterior al României a continuat să crească în 2025, exporturile urcând cu aproximativ 3,9%, iar importurile cu 2,6% în primele 11 luni ale anului.

O economie industrială conectată la piețele externe

Datele arată că economia județului Bacău rămâne puternic orientată către industrie și producție pentru export. În același timp, dependența de importuri pentru materii prime, metale și echipamente industriale menține balanța comercială pe minus.

Chiar și în aceste condiții, exporturile consistente de produse textile, lemn, echipamente industriale și mijloace de transport confirmă că firmele din județ au o prezență stabilă pe piețele internaționale.