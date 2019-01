Primele zile ale noului an deja sunt istorie, chiar dacă pentru majoritatea băcăuanilor ecourile petrecerilor și a anului recent încheiat sunt încă vibrante. Ce am lăsat cu toții în urmă știm. Ce va urma însă în noul an, momentan e doar la stadiul de dorință. Știm că toată lumea își dorește, în primul rând, sănătate. Apoi am auzit o sumedenie de lucruri, trase parcă la indigo. De la bani și fericire până la noi succese pe toate planurile. Au mai fost vehiculate, cel puțin în spațiul virtual care dă o dependență din ce în ce mai acută, concedii fantastice, dorințe de căsătorie sau venirea pe lume a unui nou născut și câte și mai câte. Fabuloasă a fost o dorință la care a aderat foarte multă lume: „2019 nu vreau să-mi aducă nimic dar să nu-mi mai ia pe nimeni”, semn că anul trecut a fost marcat de astfel de evenimente triste. Dar ca să nu mai fim așa generaliști, cea mai bună metodă să aflăm ce așteptări au băcăuanii de la 2019 este să-i întrebăm direct, în mijlocul străzii.

„Nu-mi doresc nimic deosebit de la noul an. Chiar nu ne-am făcut planuri în mod special. Cred că ce ne dorim cel mai mult este să fim bine, copiii noștri să fie sănătoși… Nu știu dacă e bine să-ți faci planuri pentru că dacă nu le realizezi s-ar putea să fii dezamăgit. Și nu cred că ar fi bine. Să nu fiu înțeles greșit. Ne plăcea să ne facem planuri, dar acum, cu doi copii mici, e mai greu.”

Ionuț Scorțanu

„Așteptări am în primul rând de la mine, nu de la 2019. Că anul în sine nu are ce să ne aducă. Pot să spun că mi-am propus să fiu mai bun în tot ce fac. Iar noi trebuie să fim mai buni în omenie, în primul rând. Omenia e pe primul loc, apoi e bunătatea, sunt multe de spus, dar cred că a fi demn și a fi om e foarte important. Pe plan personal… Sunt un tip sportiv dar nu mai tind spre trofee. Pentru mine primează sănătatea și buna dispoziție. Călătoresc foarte mult și fac sporturi extreme. Îmi place să zbor cu parapanta și vreau să merg pentru asta în Italia și Elveția, și tot anul acesta vreau să merg să fac scufundări în Bali.”

Sorin Bosângeanu

„Păi, eu sunt în vârstă și nu-mi doresc decât sănătate și să fie pace în toată lumea. Gânduri bune la conducători, că sunt un pic cam…împrăștiați. Sper să le meargă bine copiilor mei și să fie înțelegere. Nu pot să zic că am planuri dar mi-am propus să merg în stațiune pentru tratament. Aici aproape, la Târgu Ocna și Slănic Moldova. Anul trecut nu a fost unul prea bun. Nu-mi prea place cum a mers conducerea asta, și de acolo pleacă tot. Dar nu vreau să vorbim politică. Mai bine vă mai spun că noaptea dintre ani am petrecut-o singură și a fost bine pentru că am butonat televizorul cum am vrut eu.”

Maria Albu

„Nu ne-am propus nimic pentru noul an. Lăsăm să vină lucrurile de la sine. Anul trecut a fost perfect. A fost atât de bun încât am trecut în 2019. Într-un minut nu se schimbă nimic, că trecem dintr-un an în altul. Este destul de dificil să-ți faci planuri în vremurile de astăzi. Și asta din toate punctele de vedere. Normal că îmi doresc să fie mai bine la toate capitolele. Să mă bucur de familia mea, să-mi meargă bine la job, să ne luăm o casă mai mare și mai frumoasă, să mergem la vară la mare în străinătate… Dar astea sunt vise. Cel mai important este că am petrecut împreună, în familie, în sufragerie. Românește. În rest…ce-o fi, o fi.”

Georgiana Ichim

„Planul anului 2019 este să facem un copil. Pentru noi ar fi cel mai important lucru. Restul lucrurilor sunt…trecătoare. Și mai ales că venim după un an care nu a fost prea grozav. Am avut probleme pentru că părinții au trecut prin câteva operații și nu a fost chiar ușor. Dacă ne întrebați pe plan politic, sincer, habar nu avem pentru că n-am avut timp de așa ceva. Nu știu ce se întâmplă în domeniul ăsta. Sigur, putem fi și visători. Cine nu visează o mașină nouă, sau nu știu…în general să-i crească nivelul de trai? Toți ne dorim mai mult și mai bine. Dar de unde? Să ne pice din cer? Așa că e dificil cu așteptările și trebuie să ne mulțumim și cu mai puțin. Așa cum spuneam și la început, pentru noi rămâne prioritar să facem un copil.”

Alice M.

„La mine vine un an dificil pentru că mă așteaptă examenul de bacalaureat și admiterea. Cred că o să fie foarte greu, dar nu de realizat. Chiar vreau să merg la Academia de Poliție. După examene mi-am propus să merg împreună cu prietenii la mare, la Costinești. Apoi, vom mai vedea. Dar simt că va fi un an bun și asta ne dă încredere, ceea ce doresc la toată lumea.”

Sergiu Pavel

„E cam dificil să-ți faci planuri, cel puțin în cazul nostru. Fetița noastră e încă foarte mică. Sigur, suntem încrezători că va fi mai bine. Sperăm, că dacă ne-am pierde speranța, ce ne-am face? Dorințe? E greu de spus acum. Poate ne-ar plăcea un alt oraș. Nu știu. Aici vă las pe voi să interpretați. Aș vrea ca 2019 să aducă mai multă prosperitate tuturor și oamenii să fie mai buni. Și sănătate. Cam asta e.”

Carolina Condurache