Cât de mult ne influențează sănătatea somnul și dieta

De-a lungul timpului, oamenii de stiinta au descoperit numeroase efecte, demonstrate in cadrul cercetarilor desfasurate la nivel mondial, pe care dieta fiecarei persoane le are asupra psihicului, dar si a fizicului ei. Astfel, s-a dovedit ca relatia dintre alimentatie si psihicul oamenilor este direct proportionala. Daca si tu vrei sa afli in ce mod te poate afecta dieta pe care ai ales-o si care sunt consecintele consumului de alimente nesanatoase, atunci ai nimerit articolul potrivit.

Dieta nesanatoasa afecteaza somnul

Insomniile sunt cea mai intalnita consecinta cand vine vorba de o dieta nepotrivita. Somnul odihnitor din timpul noptii, poate sa influenteze foarte mult calitatea vietii de zi cu zi. Atat conditia fizica, cat si cea psihica pot fi usor modificate, din cauza alimentatiei precare a unei persoane. Alimentele consumate inainte de somn, reprezinta principala cauza pentru care apar insomniile. Pentru un somn odihnitor este nevoie de multa precautie, cand vine vorba de alimentele servite la cina, ceea ce la majoritatea persoanelor lipseste cu desavarsire.

Cum poate fi imbunatatit somnul prin intermediul dietei

Consumul de alimente care contin multi carbohidrati duce la cresterea nivelului de triptofan din sange, ceea ce asigura un somn calitativ. Astfel, expertii recomanda inainte de somn gustari precum: un bol de iaurt si biscuiti, lapte cu cereala sau cateva sandwich-uri cu branza.

Depresia nesanatoasa afecteaza psihicul

Atunci cand o persoana consuma pe termen lung numeroase alimente cu un continut mare de zahar, dar si produse procesate, risca sa inceapa sa sufere de depresie. Pe de alta parte, un om care are o dieta bazata pe fructe si legume, poate face fata mult mai usor starilor anxioase si nu este la fel de predispus depresiei. In cele mai multe cazuri, cei care sunt diagnosticati cu depresie ajung sa aiba o dieta axata pe hrana cu valoare nutritionala scazuta. Din fericire, oamenii de stiinta au descoperit ca depresivii se vindeca mult mai usor daca isi modifica alimentatia si incep sa consume mai des alimente sanatoase printre care se numara si: fructele. legumele, cerealele, carnea, pastele sau branza).

Avantaje și dezavantaje ale consumului de alimente picante

Alimentele sunt comestibile prin definiție, iar consumul unora dintre ele este contraindicat doar când vine vorba despre excese sau anumite probleme, ori predispoziții medicale, ce impun restricții alimentare. În astfel de cazuri pot apărea anumite afecțiuni, probleme de sănătate sau alte efecte negative asupra organismului. Astfel, și alimentele picante, în special condimentele, prezintă numeroase beneficii pentru corpul uman atunci când sunt consumate cu moderație. Alături de beneficii, există o serie de dezavantaje în ceea ce privește consumul alimentelor picante, nu doar atunci când sunt consumate în exces, ci și atunci când sunt ulilizate în cantități normale, în cazul persoanelor ce suferă de anumite alergii sau probleme medicale preexistente.

Astfel, printre avantajele consumului de alimente picante putem enumera:

– Stimularea metabolismului, prin faptul că multe condimente iuți conțin capsaicina, o substanță ce poate susține arderea caloriilor;

– Îmbunătățirea digestiei, deoarece alimentele picante ajută la creșterea secreției de suc gastric.

– Atenuarea durerii, datorită aceluiași compus activ (capsaicina);

– Îmbunătățirea stării de spirit, prin eliberarea de endorfine în creier, ce reduc anxietatea și depresia.

Printre dezavantajele sau riscurile consumului de alimente picante, putem enumera:

– Disconfortul digestiv, pentru că, alături de compușii benefici organismului, aceste alimente pot provoca arsuri gastrice și durere la nivelul stomacului și al intestinelor;

– Apariția unor reacții alergice, în urma consumului repetitiv, în cantități exagerate, de astfel de alimente picante;

– Interacțiuni medicamentoase carepot afecta eficiența unor medicamente;

– Consumul mare de săruri și grăsimi, care sunt adăugate chiar de către producători în componența condimentelor sau a alimentelor picante;

– Apariția sau recidiva bolii hemoroidale.Hemoroizii sunt determinați de dilatarea vaselor de sânge, de la nivelul peretelui anal sau rectal, care se pot inflama. Simptomele hemoroizilor se pot manifesta prin mâncărime, durere, inflamații și stări acute de disconfort, iar netratați la timp, pot evolua, pacientii ajungând chiar la intervenții chirurgicale. În funcție de stadiul bolii hemoroidale, si de ce simptome hemoroizi se manifestă activ, medicul va evalua optiunile de tratament pe care pacientul le poate avea.