Ce meci a făcut Știința sâmbătă, pe terenul liderei CSM București! Și ce aproape a fost de o victorie de senzație! Echipa lui Florin Grapă a condus cu 1-0 și 2-1, înainte de a ceda în tie-break, acolo unde, la 11-11, șansa a fost de partea bucureștencelor. „Este adevărat că am avut o evoluție foarte bună contra unei echipe de valoare. Totuși, supărarea că nu am câștigat la București este mai mare decât satisfacția că am jucat bine. În opinia mea, meritam să obținem o victorie. Măcar de două puncte dacă nu chiar de trei”, a sunat comentariul antrenorului băcăuan Florin Grapă la finalul jocului de sâmbătă, din etapa a 14-a a Diviziei A1. Echipa de românce a Științei (sârboiaca Djuric a evoluat sporadic) a făcut viață grea dream-team-ul condus din teren de MVP-ul Brakocevic (29 puncte). Și dincolo de valențele tehnico-tactice, oaspetele au demonstrat, o dată în plus, că au o tărie de caracter ieșită din comun. Forța psihică a permis Științei să revină în primul set de la 2-8 și 19-22 și să se impună la limită. CSM București a egalat la seturi, însă a venit parțialul al treilea, care s-a dovedit un adevărat coșmar pentru gazde. Cu o apărare beton, cu un serviciu de prim-plan (capitol la care a excelat Alice Kapelovies) și cu un block de granit, Știința și-a măcelărit adversara: 25-13 și 2-1 la general. Actul al patrulea a fost în întregime al CSM-ului, care a dus astfel jocul în tie-break. Aici, studentele au condus cu 4-1, însă lidera campionatului a revenit, mergându-se apoi cap la cap. La 11 egal, așa cum aminteam, norocul a zâmbit gazdelor, care au punctat prin Markevich, autoarea unui serviciu ce a lăsat impresia că se va opri inițial în fileu. Cu șansă a fost și mingea de meci realizată de CSM în urma unui carambol între Brakocevic și Lupa, arbitrii acordând, inițial, punctul Științei. „Nu vreau să comentez arbitrajul, însă, la vârsta și la experiența pe care pe care le am, este greu să mă mai păcălească cineva. Asta e, noi mergem înainte deoarece ne așteaptă o săptămână cu două meciuri foarte importante pe teren propriu: miercuri, cu vice-campioana Elveției, în Cupa Challenge, și sâmbătă cu CSM Târgoviște, în campionat”, a concluzionat Florin Grapă. Știința: Kapelovies 4 puncte, Cazacu 18, Lupa 9, Faleș 12, Sipoș 10, Rogojinaru 15, Albu- libero. Au mai evoluat: Ciocian, Filipaș, I. Radu și Djuric. Celelalte rezultate ale etapei: Dinamo București- Medicina Târgu-Mureș 3-0, CSM Târgoviște -Alba Blaj 1-3, CSM București- Știința Bacău 3-2, Penicilina Iași- Agroland Timișoara 1-3 , U NTT Data Cluj- CSM Lugoj 3-1. 0 SHARES Share Tweet

