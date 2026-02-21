Cartușe neconforme descoperite de polițiști într-un autoturism în Dărmănești

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au depistat, la data de 19 februarie a.c., în extravilanul orașului Dărmănești, un autoturism în care se aflau patru bărbați, cu vârste cuprinse între 47 și 56 de ani, care participaseră la o partidă de vânătoare.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că în portbagajul autoturismului se aflau arme de vânătoare, iar una dintre acestea nu era asigurată și nici introdusă în husă de protecție, conform prevederilor legale. Deținătorul armei a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 3.000 de lei.

Totodată, asupra bărbatului de 47 de ani, polițiștii au identificat, la brâu, o centură tip cartușieră în care se aflau șase cartușe confecționate artizanal. Muniția a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.