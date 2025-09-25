Care reforma?

Ca părinte, mă întreb la ce a folosit toată degringolada din educație. Ni s-a spus că e „reformă”, că se fac „optimizări” și că se economisesc bani. Dar, dacă stăm să privim faptele, vedem doar că elevii au rămas fără profesori, iar școlile noastre au pierdut poate cea mai importantă resursă: oamenii care ar trebui să le predea copiilor. Reducerea plății pe oră pentru cadrele didactice a fost picătura care a umplut paharul.

Dacă pentru o oră de curs, plus încă una de pregătire, profesorul primește 22 de lei, atunci ce stimulent mai are să accepte ore suplimentare? În același timp, o femeie de serviciu – cu tot respectul pentru munca ei – câștigă mai mult pentru o oră de muncă. Cum să nu se simtă profesorul umilit și alungat din sistem?

Vedem rezultatul în fiecare zi: ore neacoperite, elevi trimiși acasă, copii care pierd materia și își pierd și motivația. S-a vorbit de „eficiență”, dar unde e eficiența când pierzi generații întregi? E ca și cum ai face economie la ciment când construiești un pod: vei spune că ai scutit câțiva saci, dar podul se prăbușește la prima furtună. Pe lângă lipsa de profesori, s-a instalat și un climat de descurajare.

Cine să mai vrea să intre într-o meserie în care respectul social și financiar e atât de scăzut? Orice absolvent bun se uită spre alte domenii sau spre plecarea în străinătate. Și atunci rămânem cu un gol care nu poate fi umplut de improvizații sau vorbe frumoase. Întrebarea mea, ca părinte și contribuabil, e simplă: la ce bun această „economie” de câțiva lei, când rezultatele sunt dezastruoase? Copiii noștri au nevoie de profesori buni, motivați, nu de contabili care să bifeze reduceri de cheltuieli.

Școala nu e un loc unde se taie costuri, ci locul unde se investește viitorul. Dacă reforma înseamnă să plătești un profesor mai prost decât un paznic sau o femeie de serviciu, atunci ceva e profund greșit. Și dacă statul nu înțelege asta, riscăm să avem nu doar școli goale de profesori, ci și un viitor gol pentru copiii noștri.

Cu respect,

Un băcăuan revoltat

