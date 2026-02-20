Captură de peste 200 mc de lemn și amenzi de 40.000 de lei, în urma unei acțiuni de amploare în Bacău

Polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, împreună cu polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, specialiști ai Gărzii Forestiere Județene Bacău și ai Direcției Silvice Bacău, au desfășurat o amplă acțiune la nivelul județului Bacău, pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice.

Activitățile au vizat verificarea a două depozite de materiale lemnoase, două ocoale silvice și șase exploatări forestiere. Totodată, au fost efectuate două controale pe linia transportului materialelor lemnoase.

În cadrul acțiunii, polițiștii au constatat o infracțiune flagrantă de introducere, modificare sau ștergere de date informatice în Sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate pentru producerea de consecințe juridice.

De asemenea, au fost aplicate nouă sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului silvic, în valoare totală de aproximativ 40.000 de lei.

Ca măsură complementară, a fost dispusă confiscarea faptică și valorică a unui volum total de peste 200 de metri cubi de material lemnos, în valoare estimată la aproximativ 65.000 de lei.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în vederea protejării fondului forestier și a combaterii tăierilor și transporturilor ilegale de material lemnos.

Recomandări pentru operatorii din domeniul silvic:

să respecte strict prevederile legislației silvice în vigoare;

să asigure evidența corectă și completă a materialului lemnos în Sistemul informațional integrat pentru păduri;

să verifice legalitatea provenienței și transportului materialului lemnos;

să colaboreze cu autoritățile competente pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic.