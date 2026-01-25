Cântece și povești cu și despre copii talentați

Dragi cititori,

cei care mă cunosc știu că, de peste 35 de ani, principala mea preocupare este aceea de a descoperi, forma și promova copii care doresc să-și petreacă timpul liber într-un mod util și plăcut. În acest timp, ei învață despre tradițiile românești, despre arta și muzica folclorică, despre portul și graiul strămoșesc.

La început de an 2026, lansez un nou proiect, unul îndrăzneț, aș putea spune, prin care îmi propun să promovez copiii talentați și prin intermediul presei scrise, nu doar în domeniul muzicii populare, ci și în orice alt gen muzical.

Adresez, așadar, o invitație tuturor părinților care doresc să construiască un palmares copiilor lor să mă contacteze, pentru a face cunoscute publicului succesele, realizările și meritele acestora, recunoscute prin medalii, titluri și premii. Copiii vor fi prezentați ca modele și exemple pozitive, demne de urmat de ceilalți.

Prin intermediul ziarului „Deșteptarea”, vă propun să descoperim împreună mirifica lume a copilăriei, cu visele și speranțele celor mai tineri dintre băcăuani.

Povestea Ilincăi Drăgușin

Prima poveste pe care vă îndemn să o citiți este cea a Ilincăi Drăgușin, o fetiță luminoasă și caldă ca o rază de soare.

Mereu dornică să se autodepășească, această calitate o ajută să obțină succese din ce în ce mai remarcabile.

Este expresivă, are o ținută scenică plăcută și reușește să transmită publicului multă voie bună și bucurie.

Ilinca are 12 ani. Tatăl ei, Petre, este oltean, iar mama, Elena, este moldoveancă

Mama Ilincăi ne mărturisește:

„Pentru mine, vestea că Ilinca va veni pe lume a fost una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele. Din clipa în care am aflat că voi fi mamă, fiecare zi a fost plină de emoții, speranțe și visuri, care, iată, astăzi prind contur. Sunt mândră de fata mea!”

Mândria mamei este pe deplin justificată, deoarece, pe parcursul educațional, Ilinca a înregistrat numeroase succese, construindu-și un palmares bogat.

A început la Grădinița „Căsuța Veverițelor”, apoi a continuat la Școala „Alexandru cel Bun” din Bacău, unde a fost îndrumată de doamnele învățătoare Maria Dumitru și Lorena Cruceanu. În prezent, este elevă de gimnaziu, având-o ca dirigintă pe doamna profesoară Claudia Burghelea. La limba engleză se pregătește în particular cu doamna Roxana Popescu.

Dialog cu Ilinca

— Când ți-ai dat seama că îți place să cânți?

— Încă de mică, pentru că în casa noastră părinții și bunicii ascultă mereu muzică la radio și la televizor. La început țopăiam când vedeam artiștii, apoi m-am apucat și eu de cântat. Îmi place foarte mult! Să cânt și să dansez sunt bucuriile mele.

— Cu învățătura cum stai? Care sunt materiile tale preferate, în afară de muzică?

— Îmi place mult sportul, să desenez și, desigur, îmi place să citesc.

— Îți place lectura. Ce ai citit ultima dată? Ai un autor preferat?

— Îmi plac poveștile scrise de Ion Creangă. De curând am citit „Pupăza din tei”. Știu chiar și cântecelul.

— Te înțelegi bine cu colegii de clasă?

— Da, mă împac foarte bine cu ei și sunt bucuroși atunci când le cânt. Am o colegă, Anastasia, care îmi aduce mici daruri de la bunica ei. Îi mulțumesc și pe această cale!

Drumul artistic și palmaresul

Ilinca studiază canto de muzică populară din anul 2023, la Școala Populară de Arte și Meserii „Ion Ghelu-Destelnica” din Bacău. Chiar din primul an de studiu a obținut rezultate importante:

* Trofeul categoriei de vârstă – Festivalul Florilor „Maria Șalaru”, ediția a IV-a

* Premiul II, categoria 7–10 ani – Festivalul Național de Interpretare Vocală „Armonii în Timp”

* Premiul I – Festivalul „Sărbătorile Primăverii”, Tg. Ocna, ediția a VI-a

* Premiul II – Festivalul Național de Folclor „Maria Pietraru”, ediția I (2024)

În al doilea an de canto, și-a dezvoltat experiența, obținând

Premiul II, secțiunea „Grupuri folclorice”, la cea de-a IX-a ediție a Festivalului-Concurs de Folclor „Muguri de Tezaur” – Muntenii de Jos, județul Vaslui, alături de grupul folcloric „Spic de grâu”, al cărui membru este din anul 2024.

* Prima înregistrare: iunie 2023

* Prima filmare: iulie 2023

Apariții TV:

Etno TV, Favorit TV, Rapsodia TV, Moldova Plus TV

Artiști cunoscuți:

Elisabeta Turcu, Elena Merișoreanu, Constantin Enceanu, Ștefan Negru, Adrian Olaru, Elisabeta Ungureanu, Mădălina Petrache și mulți alții.

Mama Ilincăi mai spune:

”Ca mamă, privesc cu bucurie și emoție drumul parcurs de Ilinca în acești doi ani de canto. Muzica a devenit pentru ea nu doar o pasiune, ci și o modalitate de a-și descoperi forța interioară și curajul de a urca pe scenă. Prin muncă și perseverență, a reușit să transforme emoțiile în cântec. Toate premiile sunt dovada talentului, a muncii susținute și a sprijinului valoros primit. Așa cum spune un proverb: «Învățătorul bun seamănă semințe care înfloresc o viață întreagă». În cazul Ilincăi, aceste semințe au început deja să rodească frumos.”

Iată, dragi cititori, cum visul unui copil prinde contur cu sprijinul celor care îl iubesc și al dascălilor săi.

Se dovedește că prin muncă și dragoste pentru cântecul popular, Ilinca Drăgușin își construiește pas cu pas un drum frumos în lumea muzicii. Visul ei este să devină cântăreață sau profesoară de muzică, pentru a dărui mai departe bucuria cântecului.

Îi dorim mult, mult succes!

P.s

Vă aștept să ne citiți și edițiile următoare și să descoperim împreună alte tinere talente.

Maria Șalaru