Când urgența ascunde adevărul

Ședința Consiliului Local Buhoci din 20 februarie 2026 ridică probleme serioase privind modul în care executivul local înțelege să își exercite atribuțiile. Convocarea transmisă pe 19 februarie, la ora 12:58, pentru o ședință programată a doua zi la ora 12:00, a lăsat mai puțin de 24 de ore pentru analiza unui document fundamental; execuția bugetară.

Bugetul unei comunități nu este un document formal. Este instrumentul prin care se stabilesc prioritățile, investițiile, cheltuielile și direcția de dezvoltare a localității. Execuția bugetară reflectă modul în care au fost cheltuiți si folosiți banii publici. Discutarea și aprobarea acestor documente într-o ședință convocată „de îndată” ar trebui să fie excepția absolută, justificată de motive clare, concrete și urgente.

În realitate, materialele au fost transmise într-un interval extrem de scurt, iar în timpul ședinței explicațiile oferite nu au reușit să clarifice pe deplin conținutul și implicațiile documentelor supuse votului. Complexitatea datelor financiare impune timp de analiză, discuții detaliate și răspunsuri precise la întrebări. Fără aceste elemente, procesul decizional devine formal, iar votul riscă să fie exprimat în lipsa unei înțelegeri reale a conținutului.

Responsabilitatea principală pentru această situație revine executivului,adică primarului,viceprimarului și a aparatului de specialitate condus de primar. Este obligația acestuia să pregătească din timp documentele, să le prezinte într-o formă clară, să ofere explicații coerente și să asigure condițiile necesare pentru o dezbatere reală. Când aceste condiții lipsesc, se creează percepția că urgența este folosită nu pentru a rezolva o problemă obiectivă și iminentă, ci pentru a limita analiza și a reduce transparența.

Administrația publică funcționează pe baza unui principiu esențial: utilizarea banului public trebuie să fie clară și justificată pentru cei care o aprobă și pentru comunitatea pe care o deservește. Atunci când documente esențiale sunt adoptate în condiții de presiune temporală și cu explicații insuficiente, încrederea publică este afectată.

O comunitate nu poate fi condusă eficient prin proceduri accelerate și informații incomplete. Transparența nu este o opțiune, iar urgența nu poate deveni un instrument de evitare a dezbaterii. Executivul are datoria de a asigura claritate, rigoare și respect pentru procesul decizional. Orice abatere de la aceste principii slăbește fundamentul administrației locale și afectează direct interesul public.

Iuri Leteanu

