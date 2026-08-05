Când piața devine un lux

Am 68 de ani și sunt pensionar. Nu vă scriu pentru că aș aștepta un miracol, ci pentru că simt că cineva trebuie să spună lucrurilor pe nume. Trăim într-o perioadă în care nu mai vorbim despre economii pentru vacanțe sau pentru copii, ci despre economii la pâine, lapte și medicamente.

Merg aproape zilnic în piață. În trecut plecam acasă cu două sacoșe pline. Astăzi mă uit de două ori la preț, cumpăr două roșii, câțiva castraveți și mă întreb dacă îmi mai permit și niște fructe. Carnea a devenit un răsfăț, iar brânza bună o cumpăr doar când vin nepoții.

Nu doar pensionarii au ajuns să numere fiecare leu. Vorbesc și cu oameni care încă muncesc și îmi spun același lucru: salariul se termină înainte de sfârșitul lunii. Facturile la energie, apă, gaz și celelalte utilități au crescut, alimentele s-au scumpit, iar orice drum la magazin înseamnă încă o lovitură pentru bugetul familiei.

Ceea ce mă îngrijorează și mai mult este că, în județul Bacău, salariul mediu a pierdut aproximativ 10% din puterea de cumpărare față de anul trecut. Cu alte cuvinte, chiar dacă pe hârtie veniturile pot părea mai mari, în realitate banii cumpără mai puțin decât în urmă cu un an.

Aud mereu că economia merge înainte și că există investiții importante. Mă bucur pentru fiecare fabrică nouă și pentru fiecare kilometru de autostradă construit. Dar oamenii nu trăiesc din statistici. Ei trăiesc din ceea ce pun pe masă seara. Iar când un salariu sau o pensie nu mai acoperă cheltuielile de bază, înseamnă că ceva nu funcționează.

Mi-aș dori ca cei care ne conduc să intre într-o piață fără alai, fără camere de filmat și fără discursuri. Să cumpere din propriul buzunar cele necesare unei familii pentru o săptămână și apoi să tragă singuri concluziile.

Nu cer pomeni și nici privilegii. Cer doar ca munca oamenilor și pensiile celor care au muncit o viață să le permită un trai decent, fără grija că trebuie să aleagă între medicamente și mâncare.

Cu respect,

Un cititor din Bacău