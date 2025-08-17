Campionatul Național de Box U23 se desfășoară în Bacău

Sala de Atletism „Doina Melinte” din Bacău va găzdui în perioada 18-22 august, ediția 2025 a Campionatului Național de Box U23, un eveniment sportiv puternic, cu meciuri „dure”, urcând în ring seniorii U23.

La acest eveniment vor fi prezenți sportivi din toată țara, sportivi ce vor lupta pentru titlurile puse în joc, Bacăul avându-i în ring pe Răzvan Ciobani și Scalco Vasile, legitimați la CSM Bacău și pregătiți de antrnorul Marius Ciocan.

Cei doi sunt campionii României și fac parte din Lotul României de Seniori, fiind selectați de antrenorul lotului național, maestrul George Perțea.

„Premiile vor fi centurile de box profi, după cum v-am obișnuit. Ne păstrăm tradiția. Sunt singurul din țară care dau astfel de premii la campioni. Astfel, încurajez sportivii din boxul amator să fie cât mai spectaculoși și mai ”duri”.

Vreau să mulțumesc oficilităților locale, în special domnului primar Lucian Stanciu Viziteu, domnului administrator public Ciprian Piștea, care ne-a acordat tot sprijinul lor, chiar dacă sunt vremurile grele din punct de vedere financiar și ne-au susținut cât s-a putut. Mulțumesc Clubului CSM Bacău pentru susținere și domnului director Adrian Gavriliu, domnului vicepreședinte A.N.S. , Thomas Moldovan pentru tot sprijinul. Vreau să mulțumesc domnului președinte al Federației Române de Box, domnul Vasile Cîtea pentru sprijinul său, de a da din nou la Bacău Campionatul Național.

Mulțumesc domnului secretar general FRB Daniel Ion pentru tot sprijinul și încrederea lui. La fel de mult îi mulțumesc antrenorului de Lot Al României și Coordonatorul Centrului Olimpic George Perțea pentru sprijinul oferit în toți anii, la fel și echipei lotului: Erwa Al Nabsli, Cătălin Gherman, Vrănceanu Valentin, Florin Todică, Cristi Olteanu, Cristi Nechita. Mulțumesc mult partenerilor și sponosorilor și celor care au susțin acest eveniment”, a declarat antrenorul Marius Ciocan, organizator.