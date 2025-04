Campanie reușită de sterilizare a câinilor, organizată de Primăria Municipiului Bacău

Chiar dacă perioada sărbătorilor pascale aduce, de obicei, alte priorități pentru oameni, campania de sterilizare gratuită organizată de Serviciul Gestionare Câini fără Stăpân al Primăriei Municipiului Bacău s-a încheiat cu rezultate mulțumitoare.

„A fost o campanie reușită, ținând cont că a fost perioada Paștelui. Oamenii au alte priorități în această perioadă, nu au timp de sterilizat câini. Cu toate acestea, am reușit să avem 49 de câini sterilizați”, a declarat Dinu Păncescu, șeful Serviciului.

Pe ultima sută de metri, campania a fost susținută de participanți fideli, oameni care înțeleg importanța controlului populației canine. „S-au înscris câteva persoane care vin regulat la campanii. Care cu doi căței, care cu trei. Sunt câini aduși de la societățile comerciale unde lucrează. Nu-i obligăm să își asume acești câini. Ne interesează ca ei să nu se mai înmulțească.”

Un aspect important observat în această ediție a campaniei a fost numărul semnificativ de masculi sterilizați: „Din 49 de câini, 10 au fost masculi. Asta datorită celor care au venit cu câini de la societăți, oameni care au înțeles că și masculii trebuie castrați. Proprietarii, foarte mulți, nu înțeleg beneficiile castrării pentru masculi. Este foarte important: se elimină riscul de cancer de prostată și, ca și comportament, masculii castrați nu mai fug de acasă atrași de femelele în călduri.”

Atmosfera generală a fost una plină de energie pozitivă: „A fost o campanie lejeră, cu oameni faini, iubitori de câini. Am depănat amintiri, am primit tot soiul de întrebări pe teme canine și am oferit răspunsuri. Ca de fiecare dată, am primit felicitări: Ce idee bună a avut Primăria Municipiului Bacău să organizeze aceste campanii! Știți, e greu să achiți 3-400 lei la un cabinet privat.”

Printre momentele memorabile ale zilei, Păncescu a menționat și un gest simpatic din partea unei participante: „O doamnă ne-a adus „șpagă” două cafele după ce a văzut cam cum sorbeam toți cafelele în scurtele pauze. De unde să știe doamna că eram treziți de la 5 dimineața și urma o zi lungă.”

Următoarea campanie de sterilizare va avea loc vineri, 30 mai 2025.

Cei interesați sunt invitați să se înscrie la numărul de telefon: ☎️ 0234-547.427.