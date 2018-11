Așa cum am prezentat și în edițiile anterioare ale cotidianului Deșteptarea, Spitalul Județean de Urgență Bacău a fost inclus în lista centrelor care poate asigura pacienților diagnosticați cu hepatită cronică de etiologie virală și ciroză hepatică tratamentul „free interferon”, o medicație inovativă introdusă și pe piața românească de câțiva ani.

În acest sens, în județul nostru a început și o campanie de screening pentru depistarea posibililor pacienți prin niște teste rapide de sânge, care se realizează de către medicii de familie, iar dacă pacientul care a fost testat s-a depistat pozitiv, acesta este îndrumat ulterior către medicul specialist gastroenterolog sau infecționist din Spitalul Județean.

Acesta continuă investigațiile pentru ca pacientul în cauză să beneficieze și de acest tratament fără interferon, un tratament care îl putea face în alte centre din țară (București, Constanța, Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara, Galați, Iași, Târgu Mureș, Brașov, Oradea, Sibiu).

Noutatea este așadar că de acum (mai exact de la 1 septembrie 2018), acest tratament se poate face și aici, în Bacău, iar că beneficiari sunt toți acei pacienți care au fost diagnosticați cu hepatită C, indiferent de stadiul de fibroză (F1, F2, F3 sau F4), ori cu ciroză hepatică compensată sau decompensată.

Despre această campanie de informare, dar și despre importanța depistării posibililor pacienți și tratamentul free interferon s-a vorbit și ieri, într-o conferință de presă, organizată de Spitalul Județean de Urgență Bacău, prin conducerea acestuia – Adrian Popa (manager) și dr. Raluca Dinu (director medical), alături de dr. Luminița Popovici, medic primar șef al Secției de Gastroenterologie și dr. Dan Căptaru, de la Asociația pentru Dezvoltare Sustenabilă în Sănătate București (foto).

„Ceea ce urmărim noi este să construim o punte cât mai accesibilă între pacient, medicul de familie și medicul specialist pentru depistarea posibililor pacienți cu hepatită C și îndrumarea lor spre un tratament de specialitate. Am demarat o campanie intitulată «Moldova știe de hepatita C», sub titlul generic de HepCtalk, prin care sunt derulate o serie de dezbateri și întâlniri în cadrul cărora medici specialiști și medici de familie din județele Moldovei vor aborda tematica Hepatitei C, vor explica factorii de risc și căile de transmitere. De asemenea, vor fi prezentate publicului noutățile legislative în ceea ce privește această boală.”

dr. Dan Căptaru, Asociația pentru Dezvoltare Sustenabilă în Sănătate București

„Nu întotdeauna pacientul cu hepatita C identifică un factor de risc. De multe ori, sursa virusului C poate fi un vaccin sau o injecție făcută în urmă cu 30-40 de ani, poate în copilărie. Și atunci este foarte importantă problema screening-ului, și nu neapărat a căuta un factor de risc. Foarte important este și ca pacientul cu virus C să nu fie izolat nici de către familie, nici de către societate, pentru că acest virus se transmite doar în anumite circumstanțe, prin contact cu sângele sau secrețiile infectate. Dacă se respectă reguli minime de igienă, nu există niciun risc. Dar totuși este bine, dacă descoperim anticorpii pentru virusul C la unul dintre membrii familiei, să-i sfătuim și pe ceilalți din familie să se testeze pentru virusul hepatitic C.”

dr. Luminița Popovici, medic primar șef al Secției de Gastroenterologie

„Spitalul Județean de Urgență Bacău dispune de medici specialiști și posibilități de depistare a acestui virus. Avem endoscop, colonoscop, ecografe, CT și RMN, și facem demersuri și ca laboratorul spitalului să fie acreditat pentru depistarea viremiei. Campania este una de conștientizare și informare privind diagnosticul, stabilizarea, inițierea tratamentului, asigurarea acestuia și, foarte important, urmărirea administrării lui.”

dr. Raluca Dinu, director medical SJU Bacău

În funcție de schema prescrisă de medicii specialiști în gastroenterologie sau boli infecțioase costul mediu pe pacient este cuprins între 46.700 și 74.000 lei /lună. Facturile pentru aceste medicamente se achită doar după ce o comisie medicală de pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate validează dosarul medical al pacientului și constată că pacientul este vindecat.

Hepatita C este o boală transmisibilă pentru care nu există vaccin. Peste 70% dintre persoanele care suferă de Hepatita C nu prezintă simptome evidente. Boala însă este tratabilă și vindecabilă. Anul trecut, 99,32% dintre pacienții tratați de infecție VHC (virusul hepatitic C) cu aceste tratamente free interferon s-au vindecat. Hepatita virală C este cauzată de infecția VHC, care determină inflamația și lezarea ficatului. Virusul VHC se transmite prin sângele unei persoane infectate. Mai rar, se transmite prin contact sexual neprotejat cu o persoană infectată sau de la mamă la făt.