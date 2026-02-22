Campanie de donații pentru copiii internați la Recuperare, inițiată de Parohia „Sfântul Gheorghe” din Bacău

Parohia „Sfântul Gheorghe” Bacău a lansat o campanie de strângere de donații destinată copiilor cu vârste între 0 și 24 de luni internați la Secția de recuperare medicală a Spitalul Județean de Urgență Bacău, proveniți din familii aflate în dificultate.

Inițiativa, desfășurată sub mesajul „Fiecare om contează”, are loc în contextul Anului pastorației familiei creștine și al manifestărilor dedicate Lunii pentru Viață (23 februarie – 23 martie 2026).

Reprezentanții parohiei transmit că acțiunea urmărește oferirea unui sprijin concret atât copiilor aflați în suferință, cât și părinților acestora, prin colectarea de produse noi și sigure, necesare în îngrijirea zilnică.

Ce produse pot fi donate

Organizatorii precizează că sunt necesare următoarele produse:

jucării din plastic, ușor de dezinfectat (nu plușuri);

prosoape de baie albe, din bumbac;

body-uri pentru copii (0–24 luni);

ștrampi pentru copii (0–24 luni);

scutece de unică folosință – mărimile 3, 4 și 5;

șervețele umede pentru bebeluși;

gel de duș pentru copii;

aleze de unică folosință – dimensiunea 60×90 cm.

„Fiecare dar oferit înseamnă grijă și demnitate pentru copil și sprijin pentru familie”, transmit reprezentanții parohiei.

Unde pot fi aduse donațiile

Produsele pot fi aduse la Biserica „Sfântul Gheorghe”, situată pe strada Mărășești nr. 100B, din municipiul Bacău.

Persoanele de contact sunt doamna Tincuța, la cantină, și doamna Liliana, la pangar.

Organizatorii le mulțumesc tuturor celor care aleg să se implice și să ofere sprijin copiilor aflați în nevoie.