Campania umanitară “Coșuleț de fapte bune”

Un grup de studenți entuziaști de la programul de studii Marketing ID din cadrul Facultatății de Științe Economice, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, în cadrul disciplinei Marketing social-politic, sub îndrumarea Conf. Univ. Dr. Diana Prihoancă, s-au mobilizat pentru a strânge fonduri în campania „Coșuleț de fapte bune”, în beneficiul copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 12 și 25 de ani, rezidenți ai casei de copii „SFÂNTA MARIA” BARAŢI (1997), situată în localitatea Barați, județul Bacău. Această inițiativă umanitară are drept scop îmbunătățirea condițiilor de viață și crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea armonioasă a tinerilor asistați.

În această inițiativă au fost implicați 38 de studenți din cadrul facultății, care s-au mobilizat pentru a oferi resurse financiare din care s-au achiziționat diverse produse vestimentare, articole sportive, de igienă corporală, alimente neperisabile, dulciuri și diverse alte echipamente și accesorii pentru activități recreative.

“Ne-am dorit să facem o diferență în viața acestor adolescenți, oferindu-le șansa să se bucure de lucrurile pe care noi, ca studenți, le avem în viața noastră de zi cu zi. Am fost copleșiți de generozitatea colegilor noștri și a comunității locale, care au răspuns cu entuziasm apelului nostru și au contribuit la strângerea de fonduri.

Eu și colegii mei am fost profund impresionați de ospitalitatea și căldura cu care am fost întâmpinați de acești copii minunați și de surorile îndrumătoare. În semn de apreciere, tinerii ne-au oferit un moment artistic deosebit, care a transmis optimism și energie pozitivă. Acest moment a culminat cu participarea tuturor într-o horă simbolică, dedicată empatiei și solidarității.

Casa de copii nu oferă doar adăpost și sprijin tinerilor, ci servește și drept muzeu al amintirilor copiilor care au locuit acolo de-a lungul timpului. Am avut ocazia să admirăm fotografii, desene și obiecte de artizanat realizate de aceștia, care ilustrează parcursul lor emoționant și evoluția lor personală și artistică în cadrul acestei instituții.” – Silviu-Constantin Codău – student anul III, Facultatea de Științe Economice, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău.

Casa de copii din Barați asigură găzduire permanentă adolescenților aflați în dificultate, oferindu-le o gamă diversificată de activități, precum ateliere culturale, cursuri educative și programe extracurriculare, adaptate nevoilor și intereselor lor. Tinerii beneficiază de cazare în cadrul casei de copii, unde primesc și sprijin în dezvoltarea personală și educațională.

În ceea ce privește educația, adolescenții urmează cursuri, iar în timpul liber participă la activități complementare, cum ar fi meditații sau cursuri de dezvoltare personală.

Casa de copii colaborează cu specialiști de diferite domenii, care le oferă îndrumare și consiliere în vederea dobândirii de abilități și competențe necesare pentru a-și construi un viitor mai bun.

Grație eforturilor studenților de la Facultatea de Științe Economice și implicării comunității locale, tinerii din casa de copii vor beneficia de resursele adiționale necesare pentru a se dezvolta armonios, într-un mediu plăcut și educativ, care le va permite să își valorifice potențialul și să se bucure de o viață împlinită.

Desfășurarea acestei campanii sociale a pus în valoare spiritul de solidaritate și responsabilitate socială al studenților de la Facultatea de Științe Economice, care își folosesc timpul și energia pentru a contribui la crearea unei lumi mai bune pentru cei aflați în dificultate.

ASOCIAŢIA CASA DE COPII “SFÂNTA MARIA” BARAŢI (1997)

Adresa:Str. Prunilor, 3, com. Mărgineni, 607316-Baraţi, jud. Bacău; tel. 0234/211229, fax 0234/211656; www.csfmaria.ro; e-mail: csf.maria@yahoo.fr

Responsabilă: sr. Laudeta Sipoş (2018) (0753) 202 504