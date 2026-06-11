Cafeaua și minorii – o problemă ignorată?

Există prevederi legale clare care interzic vânzarea de țigări, băuturi alcoolice și, mai nou, băuturi energizante către minori. Aceste restricții au fost introduse deoarece societatea a înțeles că anumite produse pot avea efecte negative asupra dezvoltării copiilor și adolescenților.

În schimb, după cunoștințele mele, nu există nicio prevedere care să interzică vânzarea de cafea către minori. Mai mult, în multe școli există automate de cafea și ciocolată caldă la care elevii au acces fără restricții.

Desigur, cafeaua nu este comparabilă cu alcoolul sau tutunul. Totuși, principalul său ingredient activ este cofeina, o substanță stimulantă care poate provoca agitație, nervozitate, dificultăți de concentrare și tulburări de somn. Nu cred că un copil are nevoie de astfel de efecte, mai ales într-un mediu școlar unde se urmăresc atenția, disciplina și capacitatea de învățare.

Ne plângem adesea că elevii sunt hiperactivi, că nu se pot concentra la ore sau că petrec nopțile în fața ecranelor și ajung obosiți la școală. În acest context, este legitim să ne întrebăm dacă accesul facil la băuturi cu un conținut semnificativ de cofeină contribuie la rezolvarea problemei sau, dimpotrivă, o agravează.

Nu susțin interzicerea cafelei pentru adulți și nici nu consider că o ceașcă băută ocazional reprezintă un pericol major. Cred însă că merită deschisă o discuție serioasă despre consumul de cafea la vârste mici și despre oportunitatea amplasării automatelor de cafea în școli. Uneori, ceea ce este acceptabil pentru un adult nu este neapărat potrivit și pentru un copil.

Poate că legislația ar trebui să privească această problemă cu aceeași atenție cu care a privit, în ultimii ani, consumul de băuturi energizante de către minori.

Cu stimă,

Un cititor preocupat