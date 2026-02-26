BYD ATTO 2 DM-i ajunge în Bacău

Experiență de condus EV cu autonomie combinată de 1000 km.

Consumul ponderat de combustibil de numai 1,8 l/100 km reduce semnificativ costurile de utilizare.

90 km doar cu electricitate – suficient pentru multe navete.

Lansare simultană în 11 orașe, între 26 – 28 februarie.

București, 26 februarie: BYD, liderul mondial în producția de autovehicule cu energie nouă, lansează ATTO 2 DM-i în România. Noul SUV compact vine cu tehnologia Super Hybrid DM-i, aceeași tehnologie din spatele succesului SEAL U DM-i, unul dintre cele mai bine vândute modele plug-in hybrid din Europa. Lansarea are loc simultan în 11 orașe, pe parcursul a trei zile consecutive, 26, 27 și 28 februarie: București, Ploiești, Constanța, Brașov, Bacău, Craiova, Timișoara, Cluj, Iași, Oradea și Odorheiu Secuiesc.

Super Hybrid cu tehnologie DM

ATTO 2 DM-i oferă o autonomie combinată de până la 1.000 km și un consum ponderat de doar 1,8 l/100 km, fără a face compromisuri în ceea ce privește experiența de condus. Sistemul operează predominant electric, cu până la 90 km autonomie pură, și trece automat în modul hibrid atunci când este necesar, menținând răspunsul și rafinamentul unui vehicul electric în orice condiții.

ATTO 2 DM-i este disponibil în două versiuni: Active, cu baterie de 7,8 kWh, 166 CP și 930 km autonomie combinată, și Boost, cu 18 kWh, 212 CP, 1.000 km autonomie combinată și 0-100 km/h în 7,5 secunde. Ambele versiuni oferă autonomie electrică suficientă pentru naveta zilică, 40 km, respectiv 90 km WLTP.

Nu e o mașină, e un BYD

Cu dimensiuni de 4.330 x 1.830 x 1.675 mm și un ampatament de 2.620 mm, ATTO 2 DM-i are o prezență solidă pe șosea. Farurile full-LED, bara luminoasă integrată pe toată lățimea spatelui și stopurile cu motivul „nod chinezesc” contribuie la un design imediat recognoscibil. Modelul este disponibil în patru culori, printre care Midnight Blue, finisaj disponibil exclusiv pentru versiunile Super Hybrid.

La interior, ATTO 2 DM-i combină un instrumentar de bord full-LCD de 8,8 inch cu un ecran tactil de 12,8 inch și cel mai recent sistem de control vocal BYD, bazat pe inteligență artificială generativă și activat prin comanda „Hi BYD”. Portbagajul oferă 425 de litri, extensibili la 1.335 litri cu scaunele rabatate. Versiunea Boost adaugă plafon panoramic, scaune față încălzite și reglabile electric, cameră 360°, încărcare wireless de 50W și funcție Vehicle to Load de 3,3 kW.

În materie de siguranță, ambele versiuni vin echipate standard cu frânare automată de urgență, control adaptiv al vitezei de croazieră, asistență la menținerea benzii, detecție unghi mort și monitorizare șofer, alături de o serie extinsă de sisteme de asistență la condus.

ATTO 2 DM-i beneficiază de garanție de 6 ani din partea producătorului și 8 ani sau 250.000 km pentru bateria Blade și sistemul de propulsie.

Disponibilitate și preț

BYD ATTO 2 DM-i este acum disponibil pentru comandă în România, iar primele livrări sunt așteptate să ajungă la clienți începând cu luna martie. Versiunea Active are un preț de la 25.600 EUR (TVA inclus).

Despre BYD

BYD este o companie multinațională de înaltă tehnologie, dedicată valorificării inovației pentru o viață mai bună. Fondată în 1994 ca producător de baterii reîncărcabile, BYD și-a extins constant activitatea, acoperind în prezent domenii precum automobilele, transportul feroviar, energia nouă și electronica. Compania operează peste 30 de parcuri industriale în China, Statele Unite, Canada, Japonia, Brazilia, Ungaria și India.De la captarea și stocarea energiei până la aplicațiile sale finale, BYD dezvoltă soluții energetice cu emisii zero, contribuind la reducerea dependenței globale de combustibili fosili. Prezența sa în segmentul vehiculelor cu energie nouă se întinde pe șase continente, în peste 100 de țări și regiuni și mai mult de 400 de orașe. Listată la bursele de valori din Hong Kong și Shenzhen, BYD este inclusă în clasamentul Fortune Global 500 și este recunoscută pentru inovațiile sale dedicate construirii unui viitor mai verde. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.bydglobal.com.

Despre BYD Auto

Fondată în 2003, BYD Auto este divizia auto a BYD, o companie multinațională de înaltă tehnologie dedicată valorificării inovației pentru o viață mai bună. Având ca obiectiv accelerarea tranziției verzi a sectorului global de transport, BYD Auto se concentrează pe dezvoltarea vehiculelor complet electrice și a modelelor hibride plug-in. Compania deține competențe de bază pe întregul lanț industrial al vehiculelor cu energie nouă, inclusiv în domenii-cheie precum bateriile, motoarele electrice, controlerele electronice și semiconductorii de calitate auto. În ultimii ani, BYD Auto a înregistrat progrese tehnologice majore, introducând inovații precum bateria Blade, tehnologiile hibride DM-i și DM-p, e-Platform 3.0, tehnologiile CTB și iTAC, sistemul inteligent de control al caroseriei DiSus, arhitectura XUANJI și Super e-Platform. BYD Auto este primul producător auto din lume care a încetat complet producția de vehicule pe combustibili fosili, în cadrul tranziției către electromobilitate, și se menține lider al vânzărilor de autoturisme cu energie nouă în China de 12 ani consecutivi.

Despre BYD Europe

BYD Europe are sediul central în Țările de Jos și este prima filială internațională a Grupului BYD. Compania are ca obiectiv dezvoltarea brandului BYD Auto pe piețele internaționale, oferind soluții sigure, eficiente și sustenabile în domeniul vehiculelor cu energie nouă, susținute de inovații tehnologice de nivel mondial.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.byd.com.