Buhuși: Rată de ocupare de 88,4% la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei”

Rata de ocupare a paturilor la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși se situează, în aceste zile, la un nivel ridicat, de 88,4%, potrivit datelor comunicate de unitatea medicală. Procentul paturilor disponibile este de doar 11,6%, în contextul unei adresabilități crescute din partea pacienților.

Reprezentanții spitalului precizează că solicitările sunt în creștere atât în Ambulatoriul Integrat, cât și în structurile de spitalizare de zi, Compartimentul de Primiri Urgențe, laboratorul de radiologie și imagistică medicală, baza de recuperare medicală și laboratorul de analize medicale.

Conducerea unității medicale subliniază eforturile depuse de personalul medical și de suport, evidențiind implicarea și profesionalismul acestora, precum și preocuparea constantă pentru asigurarea unui act medical de calitate.

Totodată, reprezentanții spitalului atrag atenția asupra comportamentelor agresive îndreptate împotriva cadrelor medicale, pe care le consideră inacceptabile.

„Suntem conștienți că nu suntem perfecți, însă credem cu tărie că este inacceptabil ca cei care au grijă de sănătatea noastră să fie molestați, jigniți, înjurați sau umiliți. Spunem un NU clar acestor comportamente!”, se arată în mesajul transmis de unitatea sanitară.