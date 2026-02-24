Bucătăreasa băcăuană Dorina Burlacu impresionează la Bologna cu un masterclass despre gastronomia italiană

Bucătăreasa de origine băcăuană Dorina Burlacu a fost una dintre prezențele apreciate la evenimentul gastronomic SANA Food 2026, desfășurat la Bologna, unde a susținut masterclass-ul intitulat „The Science of Italian Comfort Food”. La eveniment au participat și reprezentanți ai Consulatului General al României la Bologna.

Chef Dorina Burlacu, recunoscută ca Ambasador al Bucătăriei Italiene, s-a remarcat printr-un parcurs profesional solid în domeniul gastronomiei și prin implicarea constantă în promovarea excelenței culinare. Stabilită în Italia, dar de origine română, ea reprezintă cu succes creativitatea și talentul românesc în spațiul gastronomic italian.

În cadrul prezentării de la Bologna, Dorina Burlacu a adus în atenția publicului proiectul BUR DOR, o cremă de unt funcțională care combină cercetarea nutrițională cu tradiția gastronomiei italiene și cu inovația în domeniul alimentației.

Reprezentanții Consulatului General al României la Bologna au subliniat că astfel de realizări contribuie la consolidarea imaginii României în străinătate și la promovarea valorilor românești în domenii diverse, inclusiv în gastronomie.

Prezența Dorinei Burlacu la SANA Food 2026 confirmă încă o dată faptul că profesioniștii români din diaspora continuă să se afirme la nivel internațional și să promoveze, prin muncă și talent, o imagine pozitivă a României.