Galeriile Alfa din Bacău, str. Mărășești nr 12, găzduiesc, începând din 24 februarie 2026, expoziția „Brickenburg Alfa – zilele fanilor LEGO”, realizată în parteneriat cu Asociația Brickenburg.

Profitând de vacanță, încă de la deschidere, Galeriile Alfa au fost luate cu asalt de zeci de copii, însoțiți de părinți.

Aceștia au admirat expoziția care reunește construcții creative realizate din piese LEGO, dar au profitat și de o zonă amenajată pentru public în care își pot pune la treabă imaginația, folosind cele câteva mii de piese LEGO puse la dispoziție de către organizatori.

Între construcțiile în miniature expuse pot fi vizionate, printre altele, repere și monumente cunoscute din municipiul Bacău.

Expoziția va putea fi vizitată la Galeriile „Alfa” din Bacău, în cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, după programul obișnuit, până pe 22 martie a.c.