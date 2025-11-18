Box/ CN Tineret: Tudor Condurache (ACS Dan Gym Box), bronz național la Brăila

Încă o medalie în contul clubului privat ACS Dan Gym Box Bacău. Și a doua din acest an în palmaresul lui Tudor Condurache.

După bronzul cucerit în primăvară, la Cupa României, boxerul antrenat de Dan Blaga a urcat din nou pe podiumul unei competiții naționale.

De data aceasta la Campionatul Național de Tineret de la Brăila, acolo unde Tudor Condurache și-a adjudecat medalia de bronz la categoria de greutate +90 kg.

„Suntem mândri de evoluția lui Tudor și de tot efortul depus în acest an. E un sportiv exemplar, disciplinat, dedicat și cu inimă mare. Parcursul său arată că munca, seriozitatea și caracterul fac diferența.

În 2026, când va fi în al doilea său an de la Tineret, suntem convinși că va urca și mai sus în clasament”, a declarat antrenorul proaspătului medaliat cu bronz la Naționalele de Tineret, Dan Blaga.