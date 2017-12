Primele proiecte care vor prinde viață, în 2018, la Blăgești, sunt cele care vizează sistemul de apă și canalizare, precum și asfaltarea a 3,5 km de drumuri. Primul proiect, gestionat de Compania Regională de Apă Bacău, vizează realizarea unei rețele de 41 de km pentru apa potabilă și a altei rețele, de 38 km, de canalizare. Rețeaua de apă potabilă îi va bucura și pe cetățenii din Poiana Negustorului, cătunul romilor din codrii Blăgeștilor. Valoarea proiectului este de 8,4 milioane de euro. „Deja, ne-a spus primarul Laurențiu Munteanu, am obținut, în aceste zile, acordul scris a peste 70 la sută dintre cetățeni pentru acest proiect care va avea ca țintă anul 2020, dar lucrările vor debuta anul viitor.” Celălalt proiect va fi derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Cei 3,5 km de asfalt vor crea un confort sporit pe multe dintre ulicioarele comunei. „Apoi, a adăugat același interlocutor, vom începe să efectuăm reabilitări la drumurile asfaltate acum 12 ani. Prioritară va fi șoseaua Blăgești – Valea lui Ion”. 32 SHARES Share Tweet

