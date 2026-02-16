Bilanț IPJ Bacău 2025: Scad furturile și tâlhăriile, mai puține victime în accidente rutiere

Infracționalitatea sesizată la nivelul județului Bacău a înregistrat o ușoară scădere în 2025, potrivit analizei prezentate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău. Datele arată diminuări importante la infracțiunile contra patrimoniului și la numărul persoanelor decedate în accidente rutiere.

Conform raportului, infracționalitatea sesizată a scăzut cu 1,1% față de perioada de referință, iar infracțiunile de natură judiciară au înregistrat o diminuare de 8,2%.

Furturile și tâlhăriile, în scădere accentuată

Infracțiunile contra patrimoniului au scăzut cu 11,8%. Cele mai semnificative reduceri s-au înregistrat la:

furturi – minus 13%,

tâlhării – minus 25%,

infracțiuni de distrugere – minus 9%.

În paralel, polițiștii au organizat 690 de acțiuni cu efective mărite și au efectuat 2.388 de controale directe, aplicând aproximativ 100.000 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 37 de milioane de lei. De asemenea, au intervenit la 25.400 de sesizări, majoritatea prin 112.

Mai puține decese în accidente rutiere

În domeniul rutier, analiza arată o scădere cu 22% a numărului persoanelor decedate în accidente de circulație. Principalele cauze ale accidentelor au fost neacordarea priorității de trecere, indisciplina pietonilor, viteza neadaptată și abaterile comise de bicicliști.

Pentru creșterea siguranței rutiere, au fost organizate 1.289 de acțiuni preventive, fiind aplicate 53.554 de sancțiuni, reținute zeci de mii de permise de conducere și retrase aproape 3.000 de certificate de înmatriculare.

Violența domestică și ordinele de protecție

În ceea ce privește violența în familie, polițiștii au emis 917 ordine de protecție provizorii în 2025. Totodată, la nivelul județului au fost emise 659 de ordine de protecție, dintre care 283 provenite din ordine provizorii.

Infracțiuni silvice și economice

Pe linie silvică, autoritățile au organizat 827 de acțiuni și controale, în urma cărora au fost înregistrate 439 de dosare penale și aplicate 404 sancțiuni contravenționale. Au fost confiscați peste 2.500 de metri cubi de material lemnos, în valoare de aproximativ un milion de lei.

În domeniul combaterii evaziunii fiscale, au fost aplicate 150 de sancțiuni contravenționale, indisponibilizate bunuri de circa un milion de lei și instituite măsuri asigurătorii de peste 6 milioane de lei.

Programe de prevenire

IPJ Bacău a derulat trei programe prioritare în 2025, vizând siguranța minorilor, prevenirea criminalității informatice și combaterea violenței domestice. De asemenea, în unitățile de învățământ au fost organizate 1.796 de activități educativ-preventive.

Pentru 2026, conducerea IPJ Bacău anunță că prioritățile rămân menținerea ordinii și siguranței publice, siguranța rutieră, combaterea evaziunii fiscale și destructurarea grupărilor infracționale.