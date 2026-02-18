Bilanț 2025: peste 11.000 de misiuni, 6.000 de sancțiuni și 300 de infracțiuni constatate de jandarmii băcăuani

Aproximativ 11.900 de misiuni au fost executate în 2025 de efectivele Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău și ale Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău, potrivit bilanțului prezentat de cele două unități. În urma activităților desfășurate, jandarmii au constatat peste 300 de infracțiuni și au aplicat mai mult de 6.000 de sancțiuni contravenționale.

La nivelul IJJ Bacău au fost derulate peste 7.000 de misiuni, dintre care peste 300 pentru asigurarea ordinii publice la manifestări religioase, culturale și tradiționale. Jandarmii au participat la peste 4.500 de misiuni de menținere a ordinii publice în județ și la peste 900 în stațiunile Slănic-Moldova și Târgu-Ocna. Au fost constituite peste 2.900 de patrule proprii și peste 4.000 mixte, în cooperare cu poliția.

Pe linie contravențională, IJJ a aplicat peste 3.700 de sancțiuni, în valoare de aproximativ 1,4 milioane de lei, și a pus în executare peste 900 de mandate de aducere. În domeniul silvic și piscicol au fost constatate zeci de fapte penale, aplicate peste 700 de amenzi și confiscate material lemnos, ambarcațiuni și unelte ilegale. Totodată, au fost organizate peste 400 de activități preventive și s-a intervenit la peste 1.100 de apeluri prin 112.

Gruparea Mobilă a executat peste 4.900 de misiuni în opt județe din Moldova, asigurând măsuri de ordine la circa 700 de evenimente publice. Au fost constituite aproape 5.900 de patrule independente și 1.467 mixte, iar echipajele au intervenit la 394 de solicitări. În urma acțiunilor, au fost constatate 153 de infracțiuni și aplicate 2.192 de sancțiuni, în valoare de peste 600.000 de lei.

Ambele unități au implementat utilizarea camerelor video portabile (body-cam), pentru creșterea transparenței intervențiilor. În 2025, IJJ Bacău a fost distins cu Placheta de Onoare a MAI, iar Gruparea Mobilă a primit trei distincții din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Reprezentanții instituțiilor au subliniat că obiectivul principal rămâne creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, în pofida deficitului de personal, estimat la aproximativ 25% în cazul Grupării Mobile.