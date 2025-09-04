Bătrân prins în flagrant în timp ce fura porumb la Scorțeni

Un bărbat de 77 de ani, din comuna Scorțeni, a fost surprins în flagrant de polițiști în timp ce sustrăgea porumb de pe un teren agricol. Incidentul a avut loc în urma unui apel la 112, efectuat de un bărbat de 38 de ani, din municipiul Bacău, care a observat persoana necunoscută pe terenul cu pricina.

Patrula din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Moineşti s-a deplasat imediat la fața locului și a depistat suspectul, asupra căruia au fost găsite aproximativ 200 de kilograme de porumb. Întreaga cantitate a fost recuperată și restituită proprietarului.

Polițiștii atrag atenția că furturile de produse agricole rămân o problemă frecventă în mediul rural și transmit câteva recomandări preventive:

asigurarea paznicilor sau folosirea câinilor de pază, întrucât hoții profită de lipsa supravegherii culturilor;

prudență în angajarea zilierilor, mai ales dacă nu sunt persoane cunoscute și de încredere;

evitarea achiziționării produselor agricole de la vânzători ocazionali, pentru a nu încuraja comerțul cu bunuri provenite din furturi.

Autoritățile reamintesc că vigilența comunității și colaborarea cu poliția sunt esențiale pentru protejarea proprietăților agricole și descurajarea faptelor de acest tip.