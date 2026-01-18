Bărbat reținut și arestat preventiv după ce ar fi agresat fratele și a încălcat un ordin de protecție

Un bărbat de 42 de ani, din Stațiunea Târgu-Ocna, a fost reținut de polițiști și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru patru infracțiuni.

Potrivit poliției, la data de 16 ianuarie, bărbatul ar fi pătruns fără drept în locuința fratelui său, de 43 de ani, și ar fi distrus geamul ușii de acces. În timpul incidentului, acesta l-ar fi agresat pe fratele său, care, în ziua precedentă, obținuse un ordin de protecție provizoriu împotriva agresorului.

Fratele victimei a sesizat imediat poliția, iar agenții au intervenit rapid. După administrarea probatoriului, bărbatul de 42 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior prezentat instanței, care a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă într-un dosar penal pentru patru infracțiuni: violare de domiciliu, distrugere, lovire sau alte violențe și încălcarea ordinului de protecție.