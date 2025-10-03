vineri, 3 octombrie 2025
Bărbat reținut după ce ar fi lovit un alt localnic în comuna Sărata

Deșteptarea

Polițiștii Postului de Poliție Sărata au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 51 de ani, din localitate, suspectat de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Acesta a fost introdus în arestul I.P.J. Bacău.

Din cercetări a reieșit că, pe 25 septembrie 2025, în timp ce se deplasa pe o stradă din comuna Sărata, bărbatul ar fi lovit un alt localnic, în vârstă de 47 de ani, care a necesitat îngrijiri medicale.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

