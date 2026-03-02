Bărbat reținut după ce a fost prins băut la volan și fără permis, la Moinești

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Moinești au depistat în flagrant delict un bărbat de 54 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism deși se afla sub influența alcoolului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, incidentul a avut loc la data de 27 februarie. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o alcoolemie de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.