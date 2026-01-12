Bărbat rănit prin împușcare în timpul unei vânători, la Costișa

Un incident grav s-a produs sâmbătă, 11 ianuarie, în localitatea Costișa, unde un bărbat a fost rănit prin împușcare în timpul unei partide de vânătoare.

Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, apelul la numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat în jurul orei 09:00. Victima, un bărbat în vârstă de 52 de ani, din județul Bacău, prezenta o plagă împușcată la nivelul gambei. La fața locului a intervenit un echipaj medical cu medic, care i-a acordat primele îngrijiri și l-a transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au precizat că bărbatul este domiciliat în județul Bacău și participa la o vânătoare de iepuri autorizată. Conform primelor verificări, rănirea s-ar fi produs accidental, iar arma cu care s-a tras era deținută legal, la fel ca și celelalte arme aflate în posesia participanților la vânătoare.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.