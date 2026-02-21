Bărbat prins cu cuțit în transportul în comun de jandarmii băcăuani

Un echipaj din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a intervenit, ieri, după ce a observat, în fața Gara Bacău, un bărbat al cărui comportament a ridicat suspiciuni.

Potrivit jandarmilor, persoana a evitat contactul cu echipajul și a urcat într-un autobuz. Forțele de ordine au procedat la interceptarea acestuia în mijlocul de transport în comun, iar în urma controlului corporal preventiv au descoperit asupra sa un obiect de tip armă albă – un cuțit cu lama de aproximativ 8 centimetri.

Bărbatul, domiciliat în municipiul Roman, a fost condus la sediul unității pentru continuarea verificărilor. În cauză au fost demarate procedurile legale necesare în vederea întocmirii actelor de urmărire penală.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma intervenției.

Reprezentanții Jandarmeriei recomandă cetățenilor să rămână vigilenți și să anunțe imediat forțele de ordine cu privire la orice comportament suspect, prin apel la numărul unic de urgență 112 sau prin informarea celui mai apropiat echipaj. Siguranța publică rămâne o prioritate pentru autorități.