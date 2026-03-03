Bărbat de 63 de ani, găsit dezorientat pe DN2-E85 între Cleja și Faraoani. Polițiștii l-au ajutat să ajungă acasă în siguranță

Un bărbat de 63 de ani, din județul Suceava, a fost depistat aseară, în jurul orei 21.30, în timp ce se deplasa pe carosabilul DN2-E85, între localitățile Cleja și Faraoani, de un echipaj din cadrul Serviciul Rutier Bacău.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, bărbatul părea dezorientat și mergea pe partea carosabilă la o oră târzie, fiind îmbrăcat în haine închise la culoare. În aceste condiții, exista un risc major de producere a unui accident rutier, având în vedere traficul intens de pe tronsonul respectiv al DN2-E85.

Echipajul de poliție i-a stabilit identitatea și a luat legătura cu familia acestuia, care nu mai știa nimic despre el din ziua anterioară. Pentru a preveni orice pericol, polițiștii l-au condus la gară, i-au cumpărat un bilet de tren și s-au asigurat că bărbatul urcă în trenul care îl ducea spre casă.

Ulterior, fiica acestuia a transmis un mesaj de mulțumire polițiștilor, confirmând că tatăl său a ajuns în siguranță la domiciliu.

Reprezentanții IPJ Bacău subliniază că intervenția promptă a echipajului a prevenit o posibilă tragedie și reprezintă un nou exemplu de implicare și responsabilitate în slujba cetățenilor și a siguranței rutiere.