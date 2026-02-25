Bărbat arestat preventiv după ce ar fi înjunghiat două persoane într-un imobil din Buhuși

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat în vârstă de 32 de ani, suspectat de comiterea infracțiunii de tentativă la omor calificat, potrivit unui comunicat transmis presei.

Conform anchetatorilor, incidentul ar fi avut loc în noaptea de 22 februarie 2026, în intervalul 00:00 – 00:30, într-un imobil din orașul Buhuși, județul Bacău. Pe fondul consumului de alcool și al geloziei, suspectul ar fi aplicat mai multe lovituri de cuțit unei femei de 29 de ani, în zona toracică, a gâtului și a membrelor inferioare. De asemenea, acesta ar fi rănit un bărbat de 34 de ani, pe care l-ar fi înjunghiat de două ori în zona toracică stângă.

Potrivit procurorilor, agresorul ar fi acționat cu scopul de a le suprima viața celor două victime, însă rezultatul nu s-a produs datorită intervenției prompte a forțelor de ordine și a cadrelor medicale.

După punerea în mișcare a acțiunii penale, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Judecătorul a admis propunerea formulată de procurori și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

În activitatea de cercetare, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a beneficiat de sprijinul ofițerilor din cadrul IPJ Bacău – Serviciul de Investigații Criminale și al polițiștilor din cadrul Poliției orașului Buhuși.

Procurorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-au produs faptele.

Anchetatorii precizează că activitățile desfășurate în cauză nu pot înfrânge, în nicio situație, principiul prezumției de nevinovăție.