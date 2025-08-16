Bacăul în plină schimbare – Strada Mioriței în anii marilor construcții

Fotografia surprinde o etapă intensă de dezvoltare urbană a municipiului Bacău, probabil la sfârșitul anilor ’70 sau începutul anilor ’80, când strada Mioriței era încă un vast șantier. Imaginea, provenită din Arhiva Deșteptarea, ne arată cum arăta zona înainte de a deveni unul dintre cele mai populate cartiere ale orașului.

În plan central și spre stânga se ridică blocurile de locuințe tipice arhitecturii socialiste: construcții masive, din beton prefabricat, ridicate cu ajutorul macaralelor-turn. Ritmul lucrărilor era dictat de planurile cincinale, iar necesitatea acută de locuințe pentru muncitorii din marile întreprinderi băcăuane – precum Aerostar, Asam sau platforma chimică – a transformat acest colț de oraș într-un adevărat furnicar.

În prim-plan, terenul încă neamenajat și materialele de construcție depozitate la vedere arată că zona era în plină expansiune. Strada Mioriței, care astăzi este una dintre arterele rutiere aglomerate ale orașului, apare aici drept o simplă cale de acces, mărginită de garduri temporare și cu puțină vegetație.

Această imagine este o fereastră spre o epocă în care Bacăul creștea rapid, sub semnul industrializării și urbanizării socialiste. Pentru cei care locuiesc azi în blocurile din zonă, poate fi greu de imaginat că, nu cu mult timp în urmă, locul lor era doar un câmp plin de utilaje, schele și muncitori grăbiți să ridice „orașul nou”.