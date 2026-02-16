Bacăul, al doilea județ din Regiunea Nord-Est la salarii. Peste media regională, dar încă sub nivelul național

Județul Bacău se menține pe locul al doilea în Regiunea Nord-Est în ceea ce privește nivelul salarizării, potrivit datelor aferente lunii noiembrie 2025. Deși stă mai bine decât majoritatea județelor din regiune, Bacăul rămâne în continuare sub media națională, atât la salariul brut, cât și la cel net.

În noiembrie 2025, câștigul salarial mediu brut în județ a fost de 8.657 de lei pe persoană. Față de luna precedentă, salariile au crescut în termeni reali cu 3,7%, însă raportat la aceeași perioadă a anului trecut se observă o ușoară scădere a puterii de cumpărare. Comparativ cu media națională, salariul brut din Bacău este mai mic cu 714 lei.

Bacău în comparație cu județele din Regiunea Nord-Est

Regiunea Nord-Est include județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Salariul mediu brut – comparație regională

Județ Brut (lei) Iași 8.988 Bacău 8.657 Neamț 7.305 Botoșani 7.000 Suceava 6.936 Vaslui 6.844

➡ Bacău ocupă locul 2 în regiune, după Iași.

Salariul mediu net – comparație regională

Județ Net (lei) Iași 5.376 Bacău 5.180 Neamț 4.353 Suceava 4.173 Botoșani 4.192 Vaslui 4.112

➡ Bacău este din nou pe locul 2 în Regiunea Nord-Est, peste toate celelalte județe, cu excepția Iașiului.

Pe sectoare economice, serviciile rămân domeniul cel mai bine plătit din județ, cu un salariu mediu brut de 8.808 lei. Industria și construcțiile urmează cu 8.436 lei, în timp ce agricultura, silvicultura și pescuitul înregistrează un nivel mediu de 8.238 lei. Singurul sector care depășește media județeană este cel al serviciilor, semn că zona terțiară are o contribuție importantă la dinamica veniturilor din Bacău.

La nivel net, salariul mediu în județ a fost de 5.180 de lei. Și aici, serviciile conduc clasamentul, cu 5.265 lei, urmate de industrie și construcții – 5.055 lei – și de agricultură, unde veniturile medii nete ajung la 4.927 lei. Față de media națională, salariul net din Bacău este mai mic cu 435 de lei.

În context regional, Bacăul ocupă locul al doilea în Regiunea Nord-Est, fiind devansat doar de Iași. Județul Iași înregistrează un salariu mediu brut de 8.988 lei și un salariu net de 5.376 lei. În schimb, celelalte județe din regiune se situează semnificativ sub nivelul Bacăului. În Neamț, salariul mediu brut este de 7.305 lei, în Botoșani de 7.000 lei, în Suceava de 6.936 lei, iar în Vaslui de 6.844 lei. Situația este similară și în cazul salariilor nete, unde toate aceste județe rămân sub pragul de 4.400 de lei.

Datele arată că Bacăul își consolidează poziția de al doilea pol economic al regiunii, beneficiind de o structură economică relativ echilibrată, cu un sector al serviciilor care susține nivelul veniturilor. Cu toate acestea, diferența față de media națională indică faptul că există încă un decalaj față de centrele economice mai dezvoltate din țară.

Creșterea lunară a salariilor este un semnal pozitiv, însă scăderea în termeni reali față de anul anterior arată că presiunea inflației continuă să afecteze puterea de cumpărare. În acest context, evoluția investițiilor și dezvoltarea sectoarelor cu valoare adăugată mai mare vor fi esențiale pentru reducerea diferențelor față de media națională și pentru consolidarea poziției județului în plan regional.