Bacău: Un tren a lovit o căruță în Gherăiești

În această după-amiază, pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină în urma producerii unui accident feroviar, după ce un atelaj hipo a fost lovit de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată, situată pe strada Trecătoarea Gherăiești, în municipiul Bacău.

La locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

În urma impactului au rezultat două victime, persoanele aflate în atelaj. Acestea erau conștiente și prezentau escoriații la nivelul feței și al membrelor inferioare. Victimele au fost preluate de echipajul SAJ și transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Niciun pasager din tren nu a necesitat îngrijiri medicale.

Traficul feroviar în zonă a fost reluat, iar pompierii militari au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, precum și siguranța locului intervenției.