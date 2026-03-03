Bacău: Primarul Viziteu anunță lucrări nocturne la semafoarele din intersecția Tic Tac și refacerea șanțurilor executate necorespunzător

Constructorul proiectului de management al traficului din municipiul Bacău va începe realizarea conexiunilor electrice la semafoarele din intersecția Tic Tac, a anunțat primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

Potrivit edilului, lucrările vor debuta la ora 21:00, în urma solicitărilor repetate ale administrației locale, pentru a reduce impactul asupra traficului rutier.

„Am fost foarte clar: confortul băcăuanilor este prioritar. Nu accept lucrări dificile făcute la ore de vârf și nu accept intervenții lăsate neterminate sau executate superficial”, a declarat primarul.

Acesta a precizat că până vineri vor exista restricții și un disconfort temporar în trafic, pentru care le-a mulțumit cetățenilor pentru răbdare. Edilul a subliniat că intervenția din intersecția Tic Tac este una dintre ultimele lucrări de amploare din cadrul proiectului și că își dorește ca aceasta să fie realizată corect, „o dată pentru totdeauna”.

Totodată, constructorul va reveni în intersecțiile unde au fost semnalate probleme privind șanțurile săpate în carosabil, după implementarea lucrărilor anterioare. „Nu este normal ca acestea să se lase și să creeze pericole sau disconfort. Vor fi refăcute corespunzător. Nu mai accept improvizații și lucrări făcute de mântuială”, a mai transmis primarul municipiului Bacău.