„Pilot” lăsat fără brevet pentru 120 de zile după ce a fost prins cu 173 km/h în Negoiești

Polițiștii din județul Bacău au reținut, în seara zilei de vineri, permisul de conducere al unui șofer care circula cu o viteză de 173 km/h în localitatea Negoiești, unde limita legală este de 50 km/h.

Potrivit unei postări publicate pe pagina neoficială de Facebook a IPJ – Atenție Poliția Bacau – conducătorul auto „se pregătea să decoleze” cu viteza de 173 km/h, depășind cu 123 km/h limita admisă pe sectorul de drum respectiv. Polițiștii au dispus reținerea permisului pentru o perioadă de 120 de zile.

Reprezentanții poliției reamintesc că viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave și fac apel la șoferi să respecte limitele legale și regulile de circulație.

Acțiunile pentru prevenirea și combaterea abaterilor la regimul rutier vor continua și în perioada următoare, transmit autoritățile.