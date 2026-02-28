Bacău: Peste 2.300 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână, 65 de cazuri noi de gripă

Aproximativ 2.400 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare au fost raportate în județul Bacău în perioada 16–22 februarie 2026, potrivit unui comunicat transmis de Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău.

Datele centralizate de instituție arată că, în intervalul menționat, au fost înregistrate 2.395 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), dintre care 79 au necesitat internare.

În aceeași perioadă au fost raportate 369 de cazuri de pneumonie și bronhopneumonie, iar 94 de pacienți au fost internați, fără a fi înregistrate decese asociate acestor afecțiuni.

Potrivit DSP, 65 de cazuri noi de gripă au fost confirmate în săptămâna analizată la nivelul județului.

De la începutul sezonului, numărul total al cazurilor de gripă raportate în județul Bacău a ajuns la 2.729, distribuția pe grupe de vârstă fiind următoarea:

0–1 an: 410 cazuri

2–4 ani: 587 cazuri

5–14 ani: 830 cazuri

15–49 ani: 481 cazuri

50–64 ani: 151 cazuri

peste 65 de ani: 270 cazuri

Conform raportărilor medicilor de familie, în județul Bacău au fost vaccinate 37.032 de persoane împotriva gripei în perioada 1 septembrie 2025 – februarie 2026.

Reprezentanții Ministerul Sănătății reamintesc că vaccinul antigripal poate fi eliberat prin farmacii pe baza prescripției medicale, anumite categorii de populație beneficiind de compensare conform prevederilor legale.