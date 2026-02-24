Bacău: Peste 1.000 de sancțiuni aplicate de polițiști în trei zile; 50 de șoferi scoși din trafic

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au desfășurat, în perioada 20–22 februarie, activități pentru menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță rutieră.

Potrivit IPJ Bacău, în intervalul menționat, polițiștii au intervenit la 179 de evenimente, dintre care 145 au fost sesizate prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Pe principalele artere rutiere din județ au fost instituite filtre și organizate 8 acțiuni punctuale pentru prevenirea accidentelor și depistarea conducătorilor auto care încalcă legislația rutieră.

Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 1.093 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 325.000 de lei.

De asemenea, 50 de conducători auto au fost scoși din trafic, fiind considerați un potențial pericol pentru ceilalți participanți. În cazul acestora, polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă determinată, conform prevederilor legale.

Totodată, au fost retrase 51 de certificate de înmatriculare, în urma neregulilor constatate la autovehicule.