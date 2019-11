Cea de-a 5-a ediție a proiectului Bacău Model of United Nations (MUN) s-a organizat la Universitatea George Bacovia. Echipa organizatorică s-a bucurat de un proiect bine pus la punct cu delegați din toată țara și subiecte de dezbatere contemporane.

Proiectul face parte dintr-o serie de astfel de evenimente organizate în mai multe orașe ale țării, toate aducând beneficii considerabile comunității implicate. Atât echipa de organizare, cât și participanții BacăuMUN sunt elevi de liceu care lucrează în concomitent cu școala și alte activități extrașcolare.

BacăuMUN a avut în această ediție de 3 comitete care tratează probleme de anvergură mondială: SOCHUM(Social, Humanitarian& Cultural Committee), LEGAL și HSC (Historical Security Council). SOCHUM tratează anul acesta două probleme complexe: PreservingtheFreedom of Expression – Media Censorship și Police Brutality against Protesters; Legal Committee a avut în vedere Ensuring the Safety of Human Genetic Engineering by Developing the International Framework; HSC a dezbătut:The Suez Crisis.

Structura fiecărui comitet este formulată în regimul Conferințelor UN, delegații, alături de chairpersons respectând regulile de procedură întocmai. În timpul conferințelor pe comitet, fiecare delegat a reprezentat o țară implicată în problema discutată și are obligația de a prezenta punctul de vedere al țării sale fără implicare subiectivă. Chairperson-ii sunt cei care moderează întreaga discuție, asigurând buna desfășurare a discuțiilor și punând în aplicare regulile de procedură.

Ediția s-a încheiat cu Adunarea Generală, ședință în care s-au prezentat și discutat rezoluțiile pe care fiecare comitet le-a votat.

Anul acesta echipa a fost formată din:

Secretar General: Elena Baciu;

Secretar General Adjunct: Nadia Rezmireș;

Manager de Proiect: Daria Lupașcu;

Director de finanțe: Ilinca Roșu

Coordonator Departament Staff: Ana Fifirig;

Coordonator Departament Presă: Sanda Ilieș;

Coordonator Departament Media: Renata Lungu;

Designer grafic: Ștefania Vătășescu.

Mai multe detalii și informații despre BacăuMUN găsiți pe

Site-ul bacaumun.com sau pe pagina de facebook: @bacaumun.