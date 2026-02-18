Bacău: CJ accelerează pașii pentru finalizarea Pavilionului Municipal, finanțare de peste 56,7 milioane euro prin Programul Sănătate

Președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a anunțat organizarea unei noi ședințe de lucru dedicate accelerării implementării proiectului „Finalizare proiectare și execuție Pavilion Municipal Bacău și integrarea în ansamblul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău”.

Potrivit acesteia, la întâlnire au participat echipa de implementare din cadrul Consiliului Județean Bacău, reprezentanți ai Spitalului Județean de Urgență Bacău, precum și ai asocierii desemnate pentru proiectare și execuție.

Un punct central al discuțiilor l-a constituit depunerea unei noi cereri de finanțare, în contextul transferului proiectului de pe PNRR pe Programul Sănătate, coordonat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în baza Ordinului nr. 129/29.01.2026.

„S-a decis inițierea de urgență a procedurilor pentru pregătirea și depunerea noii cereri de finanțare. Suma de 56.763.966,61 euro este prealocată și prevăzută în Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului, ceea ce confirmă menținerea proiectului pe lista investițiilor finanțabile”, a transmis președintele CJ Bacău.

Pentru asigurarea conformității documentației, autoritatea județeană va contracta consultanță de specialitate dedicată pregătirii aplicației. Cristina Breahnă-Pravăț a subliniat că menținerea finanțării a fost posibilă în urma demersurilor susținute la nivel central pentru păstrarea investiției în cadrul Programului Sănătate.

În cadrul ședinței au fost analizate și principalele prevederi din Ghidul solicitantului, cu accent pe obligativitatea finalizării Proiectului Tehnic (PT) înainte de semnarea contractului de finanțare, corelarea graficului de proiectare și execuție cu noile termene impuse prin program, precum și actualizarea documentațiilor tehnico-economice conform standardelor în vigoare.

În ceea ce privește autorizația de construire, documentația DTAC a fost depusă la Primăria Municipiului Bacău încă de anul trecut, iar emiterea autorizației este condiționată de obținerea avizului Autorității Aeronautice Civile Române. După eliberarea autorizației, vor fi încheiate acte adiționale pentru actualizarea anumitor prevederi contractuale, urmând să fie emise ordinele de reluare a proiectării și, ulterior, de începere a lucrărilor de construire.

Președintele CJ Bacău a mulțumit asocierii SSAB-AG și UNITH2B pentru implicarea constantă în implementarea proiectului, considerat unul strategic pentru infrastructura medicală a județului.